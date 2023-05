Sin capacidad el IMSS para absorber el INSABI: CTM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene capacidad para atender a los derechohabientes y menos podrá absorber a los usuarios del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), indicó Mario Dante Galindo Montemayor, secretario general de la federación Frontera de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El representante obrero señaló que los trabajadores y los patrones pagan una cuota para que el IMSS brinde los servicios a derechohabientes y asegurados, pero el instituto no tiene la capacidad.

“Tenemos compañeros trabajadores con lesiones en la columna vertebral que llevan más de un año en espera a que sean operados y todavía no puede darles fecha el Seguro Social”, sostuvo.

Agregó que si se integra a toda la población no derechohabiente “tendremos que hacer las filas más largas y esperar citas (para consultas a especialistas, cirugías y exámenes de laboratorios) en fechas mucho más distantes”.

Manifestó que el IMSS no tiene la capacidad humana, técnica y en medicamentos para satisfacer las necesidades de los derechohabientes, y no podrá atender a los no asegurados.

Dijo que si el IMSS atenderá a no derechohabientes “pues entonces que no nos cobre las cuotas a los obreros. Que nos entreguen los recursos económicos para ir nosotros con médicos particulares”, expresó.