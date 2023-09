Sin avance financiero para tecnificación de ASL

Desde octubre del año 2022, es decir, hace casi un año, fueron asignados por parte del Gobierno federal a través de Agua Saludable para La Laguna 190 millones de pesos para tecnificación (revestimiento de canales válvulas, entubamiento y colocación de cintilla para riego por goteo, entre otras acciones para optimizar el agua que se ocupa en la producción agrícola) para el Distrito de Riego 017. Lo anterior para cubrir 26.15 km de canales.

Los campesinos del Módulo de Riego 03 San Jacinto-Jerusalem dijeron que el recurso para tecnificación, además de ser insuficiente, no cubre la totalidad de kilómetros de canales que serían contemplados de acuerdo al plan de Agua Saludable.

Samuel Martínez, presidente del Módulo 03, admitió que hace aproximadamente un mes les otorgaron aproximadamente 50 millones de pesos federales para tecnificación cuya partida, dijo, originalmente era de unos 2 mil millones de pesos para los 17 módulos.

"Eran alrededor de 2 mil millones de pesos para los 17 módulos de La Laguna de los cuales han bajado 190 millones de pesos para todos los módulos y de esos 65 millones de pesos son para nosotros del Módulo 03; que son 15 que nos habían llegado y los 50", aseguró.

El módulo de Riego San Jacinto-Jerusalem cuenta, según Martínez, con mil 645 usuarios y son 6 mil 671 hectáreas las que maneja este módulo.

"La realidad es que no se van a hacer esas obras para diciembre. A lo mejor en lo que es la tubería grande y las grandes obras como la derivadora, la potabilizadora y esas sí pero a nosotros los de los módulos nos juegan el dedo en la boca. Nos dan cualquier cosa para tranquilizarnos", dijo el presidente del Módulo de riego 03.

SON MENTIRAS

Martínez comentó que no cree que vaya a bajar el recurso federal para los módulos de riego de La Laguna el próximo año por cuestiones electorales.

"El 2024 es año electoral y quisiéramos que nos dieran el recurso al Módulo 03. Además yo no creo que arranque Agua Saludable por el bajo volumen en las presas pues hay alrededor del 35 % de agua en las presas y mientras no nos llueva no habrá agua y aunque la prioridad es el ser humano pues la verdad es que el campo está jodido también. Para mí lo que dicen son mentiras porque no ha bajado el recurso que debe de bajar", acotó.