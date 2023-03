Silvia Peláez visitará Torreón para ofrecer taller gratuito de dramaturgia

Incursionó en el teatro gracias a la actuación, pero la vida la colocó más tarde sobre los pliegos de la dramaturgia. La maestra Silvia Peláez (Cuernavaca, 1959), quien visitará Torreón la próxima semana para impartir un taller a estudiantes universitarios y artistas escénicos, cuenta con una carrera fraguada en un escenario que rebasa ya los 30 años de trayectoria.

Para la autora, un dramaturgo debe tener las mismas características que cualquier escritor: imaginación, curiosidad e interés por su tiempo actual. Mientras que la dramaturgia debe tomar en cuenta la conexión con el público.

“Es un impacto que no se puede medir como si fuera un trabajo sociológico, pero que sí, uno sabe de qué está hablando al poner en la mesa las diez cosas que no te muestran en otros lados, decir lo que no se dice desde ese teatro que siempre ha provocado a la sociedad. Entonces, pienso que la dramaturgia debe ser siempre poderosa”.

Silvia Peláez apuesta en la actualidad por realizar una especie de viaje comunicativo con otros creadores, directores y actores. Su intención es escribir una dramaturgia transversal y no rígida, de carácter interdisciplinario, capaz de conectar diferentes artes. “Una dramaturgia de nuestro tiempo” que sea incisiva y crítica.

“No nada más narrativa, descriptiva o contemplativa. En este país he encontrado textos así y creo que se pierde un poco el sentido de la fuerza del teatro, como un arte escénico tan poderoso que ha vivido tantos siglos”.

Su metodología de creación depende de la obra que se encuentre escribiendo. Entre su gran catálogo, donde ha abordado distintas temáticas, aquellos proyectos que involucran la historia de personajes reales se le han mostrado complicados, pues la vida real debe cruzar por el crisol de su visión teatral.

“Después de que la idea detonadora esté más clara en mí, por un lado empiezo a hacer la estructura, cómo podría contar mejor esta historia, esto que quiero contar, qué personajes me van a ayudar a ello y a investigar. Todos los textos que escribo implican una investigación de alguna índole”.

Talleres

Con el taller gratuito titulado Lo que me pasa, la maestra Silvia Peláez estará en Torreón del 27 al 31 de marzo para impartir sus conocimientos sobre dramaturgia. El curso apoyado por la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL y el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), tendrá lugar de 16:00 a 20:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Artes Escénicas, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

En él, se revelará como trabajar un texto dramático a partir del universo personal. Se podrán abordar textos desde cero o que ya cuenten con un progreso de realización. Los interesados en este el curso pueden comunicarse a los teléfonos 871 711 19 33 y 871 275 97 52.

“Siento que Coahuila es un estado que le interesa, que le preocupa, que está metido en el teatro y en la dramaturgia que tienen, que producen y participan siempre en las muestras nacionales de teatro. Tienen espacios muy importantes para presentar las obras y el premio de dramaturgia que otorga el Teatro Isauro Martínez. Yo pienso que es un estado que sí está presente en el teatro nacional”.