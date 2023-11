Silvia Ortiz denuncia nueva agresión de autoridades; ahora de policías municipales contra su hijo

Ante el temor de que se atente contra la vida de su hijo, la activista y vocera del grupo Vida, Silvia Ortiz de Sánchez-Viesca, declaró que lo enviará a otra ciudad tras la agresión por parte de las corporaciones policíacas de las otra vez fue objeto.

Este viernes, la vocera del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas denunció la detención de su hijo, de 37 años de edad, por parte de tres elementos de la Policía Municipal, en la patrulla 35378. Presuntamente, los elementos irrumpieron violentamente en el domicilio donde se encontraba su hijo para detenerlo; al ingresarlo a las celdas municipales, falsearon la información, ya que en el oficio que entregaron consignaron que el aseguramiento fue en la colonia Magisterial, por posesión de narcóticos, cuando la detención se hizo en un domicilio de la colonia Centro.

Ortiz dijo que ante la agresión de la que fue objeto, ella, su hijo y una ciudadana estadounidense, apenas el domingo 19 de noviembre, por elementos de la Policía Especializada de Coahuila (PEC), al pasar por el filtro de seguridad que se encuentra, por el periférico en los límites de Torreón y Gómez Palacio, por seguridad decidió cambiar de domicilio y fue justamente en la casa que estaba por rentar en la que su hijo se encontraba ya que decidieron que se adelantara para limpiar la propiedad para su posterior ocupación.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Relató que el hecho se registró la madrugada de este viernes y el joven se encontraba descansando y supone que al ver que la casa estaba ocupada, los vecinos probablemente hablaron al notar la presencia de la persona desconocida. En un momento dado, escuchó que fuertemente llamaron a la puerta, por lo que él pensó que trataban de meterse para robar, por lo que tomó una navaja y se acercó para asomarse a ver lo que ocurría y fue cuando los informados se metieron violentamente y lo sometieron, causándole una lesión con el arma punzocortante en la barbilla.

Manifestó que ya estando en las celdas de la calzalda Colón, su hijo se comunicó, alrededor de las 04:40 horas para avisarle que lo tenían detenido por robo. Al acudir a preguntar sobre el hecho se dio cuenta de las inconsistencias que se pusieron en el informe, pues en la revisión que le hizo el médico legista establece que no se encontraba alcoholizado o bajos los influjos de alguna droga, los agentes aseguran que se le encontró una pipa y narcótico, además de la dirección diferente a donde ocurrió el hecho, incluso el juez calificador permitió su liberación por “falta de méritos”, por que cuestionó el que se haya cambiado toda la versión sobre los hechos.

“Ahora fue la municipal y yo siento que esto es derivado de las acusaciones que hemos estado haciendo por las agresiones que se hacen a la ciudadanía”, por lo que hizo responsable a las corporaciones del Estado y del Municipio de lo que le llegue a ocurrir a su familia.

“Yo considero que ya es una persecución, hostigamiento, sobre todo a él, y ya tenemos miedo y estoy solicitando medidas cautelares más severas, sobre todo para él, cuando la misma Fiscalía del Estado ya había mandando un boletín sobre señalamientos de restricciones contra las corporaciones y pues no se respetaron”.

Dijo que hoy acudieron a formalizar una nueva denuncia ante la Fiscalía del Estado y agregó: “yo le pido a Dios que me cuide y a mi hijo lo voy a sacar de aquí, porque si siguen así, me lo van a matar, entonces ya lo voy a sacar de aquí, lo voy a desplazar y obvio no voy a decir a dónde y nos duele porque tiene hijos y establezco que cualquier cosa que nos pase, hago responsable a cualquiera de las corporaciones que operan en La Laguna, desde los municipales hasta los estatales”.