Silo, la nueva exploración sonora del compositor Rodrigo Sigal

Cada uno de sus álbumes ha sido compuesto a partir de un problema musical que le interesa explorar. El compositor mexicano Rodrigo Sigal (Ciudad de México, 1971) se enlaza virtualmente desde Morelia para conversar sobre Silo. Sonido, espacio, movimiento (2023), su reciente proyecto de estudio que presentará este viernes en la Fonoteca Nacional.

Sigal es referente cuando se habla de música contemporánea en América Latina. Está doctorado en Composición Musical con Medios Electroacústicos por la City University de Londres. Ha sido alumno de maestros como Mario Lavista y estudió con Denis Smalley, Javier Álvarez, Franco Donatoni, entre otros. Además, es fundador del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) de Morelia y del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías Visiones Sonoras, uno de los principales encuentros en la materia a nivel iberoamericano.

El compositor ha trabajado en más de una decena de producciones discográficas, pero Silo es su cuarto álbum solista. En él colabora con el Ensamble Onyx, grupo mexicano de música contemporánea con más de 25 años de trayectoria. El material está nutrido por una decena de obras.

“En este disco, en particular, hay dos cosas que conectan todo el proyecto. Lo primero es, desde el punto de vista musical, esta idea de Silo como un gran recipiente, un gran espacio. Un silo es un lugar gigantesco donde se guardan granos o materiales, y tiene una reverberación en sí misma fantástica, en muchos de los casos. Es la idea de utilizar este gran recipiente en un espacio acústico, en el que puedo meter muchas ideas musicales. El otro aspecto que lo conecta es que son puras piezas compuestas en colaboración con Onyx y con mi colega Alejandro Escuer”.

Se trata de una exploración tímbrica. Una vez que un sonido surge a través de un instrumento o de la computadora, el compositor ya no puede controlarlo en la naturaleza. La acústica y el entorno son los únicos elementos que pueden influirlo. Silo es entonces un gran recipiente en el que se sueltan sonidos y la acústica se encarga de llenar el espacio.

“Pero ya no lo puedes controlar. Puedes darle una dirección a los sonidos, darle una dirección a las ideas, meterlas en este gran espacio y después ya son libres de hacer lo que puedan y lo que quieran. Eso a mí me gusta mucho. Eso es el concepto de todo el disco y son obras que se intercalan entre obras acusmáticas y mixtas que van recorriendo el proceso en dos cosas: primero, esta idea de la reverberación como método de llenar el espacio, donde los sonidos tienen reverberación desde que los diseño; el segundo es esta idea de la repetición, cómo los sonidos pueden volver a ti como una especie de repetición, pulso o loop, pero no en el ámbito de la música comercial, sino en el ámbito de pequeñas ideas que al regresar te permiten entender dónde estás en una obra”.

Esta idea de libertad sonora también se encuentra en las partituras leídas por los intérpretes. Por ejemplo, en Wing of Wind, interpretada por el flautista Alejandro Escuer, se aprecian interacciones libres, donde Escuer improvisa y reacciona ante la parte rítmica. Caso similar es Magnet, interpretada por el violinista Abel Romero, donde gestos musicales se atraen entre sí.

Cabe mencionar que el álbum fue grabado en los estudios de Urtext, en Ciudad de México, y se puede escuchar de manera gratuita en todas las plataformas digitales.

Silo será presentado el próximo viernes 14 de abril, a las 19:00 horas, en la Fonoteca Nacional. En el evento participarán Alejandro Escuer, Marisa Canales, Abel Romero, Felipe Pérez Santiago y el propio Rodrigo Sigal.