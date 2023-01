Siguen entrando vehículos de procedencia extranjera que ya no serán regularizados, advierte recaudadora de Rentas

En el mes de enero, cerca de 800 vehículos de procedencia extranjera han sido regularizados en Torreón por parte del gobierno federal, cuando durante todo el año pasado se atendió a 14 mil en total.

Leticia Castaño Orozco, administradora local de Recaudación de Rentas de Torreón, consideró que el servicio ha mejorado en el Repuve (Registro Público Vehicular), que opera la Federación, pero advirtió que todos los días siguen ingresando vehículos al país y que ya no entrarán en el Decreto, por lo que pidió a la ciudadanía estar enterada.

"Creo que sí avanzaron, es un tema que no manejamos el estado más que los trámites para placas, pero creo que sí se ampliaron las citas, se agilizó el trámite y creo que la gente ya entendió que puede acudir al Bosque Urbano y ahí buscar su cita si no puede por internet y no acudir a terceros", comentó

No obstante, indicó que sería poco probable que en los dos meses que quedan de la ampliación que se hizo al Decreto de regularización por parte del gobierno federal se llegue a la meta de 30 mil vehículos regularizados en este municipio.

El plazo concluye en el mes de marzo. La funcionaria recordó que durante el año pasado hubo muchos problemas con la saturación de las citas en el Repuve, donde se acusó a grupos de secuestrar este servicio, por lo que los ciudadanos tuvieron conflictos para acceder a esta regularización.

"En enero, entendieron un poquito mejor, porque van cerca de 800 vehículos atendidos, mientras que todo el año pasado hicieron 14 mil", expuso Castaño Orozco, "siguen entrando vehículos extranjeros al país, no se van a regularizar todos, la gente está pensando que puede ingresar con un vehículo y se lo regularizan mañana, no, hay un Decreto y tiene fechas".