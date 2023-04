Sigo en prisión, lo nuevo de Los Dos Carnales

Los Dos Carnales... ¿Cayeron en prisión?

A las 18:00 horas de este jueves, Alfonso e Imanol Quezada estrenaron su nuevo sencillo llamado Sigo en prisión, cuyo video oficial ya se encuentra en Youtube.

Esta canción habla acerca de las malas decisiones que tomas algunos jóvenes para conseguir dinero fácil y por ende las consecuencias que esto deja.

De ahí, que los protagonistas del clip, los integrantes de Los Dos Carnales, aparezcan en prisión extrañando a sus respectivas familias.

"Una mala decisión puede cambiar tu vida, cuida tu libertad", mencionan los laguneros al final del clip que está por llegar a las 100 mil vistas.

"Qué bonita canción, escrita con el corazón, que sigan los éxitos, bendiciones, puro L2C2", "Puro 2 Carnales, arriba San Pedro, Coahuila" y "Me hicieron recordar a mi hermano cuando estaba preso", son algunos de los comentarios que han dejado los fans en Youtube.

En una estrofa, la melodía dice: "Lágrimas grabadas en todas las cartas que mi 'amá' me manda y al mirarlas sufro lentamente, pues me puede, nunca le hice caso cuando cargaban la 9, ella decía, 'van a venir llevándote los policías por no hacer caso y no saber ni lo que hacías".

Los Dos Carnales han dado a conocer varias canciones en los últimos meses, con el fin de seguir en el gusto de sus seguidores. De igual manera andan de gira por todos lados.