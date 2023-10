Siento en el alma que no avance desnivel: EV

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, comentó que siente en el alma que no avance la obra del paso inferior vehicular 5 de Mayo y comentó que creyó que solo era cuestión de pagar los pendientes y que todo arrancaría, pero no fue así porque existen otros temas legales.

"Yo lo siento en el alma. Urge, tuvimos problemas de fondo; no habían pagado ni el terreno, había problemas estructurales de fondo económicos y yo pensé al inicio que era nada más pagarles y que todo arrancara y no. Nos topamos con muchos temas legales que ya los tenemos resueltos", dijo el gobernador.

Mencionó que habló con la secretaria de Finanzas, Bertha Cristina Orrante Rojas sobre este tema: "Ya hablé ayer con Finanzas y quedamos ya en los pagos que nos tocan, que hemos hecho la mayoría. Ferromex también tiene que meterle 20 millones pero como le quedó mal el gobierno pasado, no tenían la confianza de meterlos. Ferromex ha pagado una parte pero quedamos primero de meter lo de nosotros", mencionó.

El gobernador dijo que faltan 40 millones de pesos para concluir la obra y que ya sale mas caro taparlo, asegurando, pese a que faltan tres meses para concluir el 2023, que este año quedará listo.

"Nos faltan como unos 40 millones de pesos todavía y no se ve. Hubo mucha gente que me dijo 'mejor túmbenlo', pero ya es más caro tumbarlo y rellenarlo que terminarlo. Este año queda. Yo espero que sí, voy a hacer todo lo posible porque antes de que termine este año podamos entregarlo. Me tocó bailar con la más fea pero yo soy muy bueno para bailar", aseguró.

Hace unos días la secretaria de Finanzas del Estado aseguró ante la Comisión de Hacienda que el gobierno actual "le entró" con recursos al rescate de las obras que dejó tiradas el gobierno estatal: "En lo que respecta a la obra pública, este gobierno en beneficio de la ciudadanía, decidió entrarle al rescate de las obras que dejó inconclusas la anterior administración, realizando una inversión por un monto de más de 126 millones de pesos, los cuales hoy en día representan un gran beneficio para ellos", dijo.

No obstante, las obras estatales como el CREE, de Lerdo y el paso inferior vehicular 5 de mayo, de Gómez Palacio siguen abandonadas, detenidas. Ambas prácticamente en el mismo estado en que las dejó la administración estatal anterior y con avances mínimos en todo lo que va del primer año del gobierno actual.