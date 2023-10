Patricia Reyes Spíndola soñaba con ser comediante, sin embargo, la vida la llevó por el camino del drama. Bien dicen que todo llega a su tiempo y es que a partir de hoy se estrenará el programa, Está libre, que le permitirá a la actriz mostrar sus dotes humorísticos.

"Yo cuando comencé siempre pensé que iba a ser comediante. Cuando arrancó mi carrera siempre me imaginé como actriz de comedia, pero la vida me llevó por otro lado, y como dicen por ahí, 'Si ten dan limones, pues haz limonada', aunque les platico que pude laborar con 'Piporro'. No conocí a 'Vitola', pero ella era un gran ejemplo para mí", mencionó en entrevista con El Siglo de Torreón.

En ese sentido, la actriz compartió que han sido pocos los trabajos, previo a Está libre, en los que demostró sus habilidades para hacer reír.

"En la serie de Los Héroes del Norte pude hacer algo de comedia y también en algunas novelas, como el caso del personaje de 'Quintina' (Fuego en la sangre), que la gente aún recuerda", manifestó.

Este jueves, lo que entusiasma a Reyes Spíndola bastante es la llegada a Las Estrellas de Está libre, producción de Eduardo Suárez. Se trata de una comedia protagonizada por Patricia Reyes Spíndola y Ricardo Polanco que narra la historia de "Chuy", un taxista de la CDMX que lucha todos los días por ganarse la vida con el único recurso que tiene: un viejo taxi.

"Estoy contenta. Me encanta la comedia, como ya lo mencioné. Estoy feliz con este proyecto, con esta producción de lujo, con el escritor Álvaro Curiel, que me ha dado la oportunidad de ser parte de este nuevo programa que ustedes verán después del noticiero En punto".

La primera actriz reveló que la primera temporada se integra de 12 capítulos y contará con invitados especiales en cada uno de ellos.

"Les aseguro que se van a dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Tendremos de invitados a Anabel Ferreira, María Alicia Delgado, Jaime Rubiel, Roberto Tello, Jesusa Ochoa y más. En el primer capítulo verán a Sebastián Rulli".

Confirmó Patricia que tanto ella como Ricardo Polanco, en el papel de "Chuy", son los personajes de base. Él, de alguna manera, se volverá el terapeuta de muchas personas.

"Creo que los taxistas escuchan todo. Uno les termina platicando sus cosas, y eso es un elemento muy mexicano. Otro elemento importante en la trama es la lucha libre, que los mexicanos la tenemos muy arraigada", expresó.

Reyes Spíndola comunicó que ella encarna a una abuelita fuera de lo común llamada "Concepción".

"No es fácil para las actrices de 70 años, como yo, que nos den papeles divertidos. 'Concepción' es una abuelita divertida, llena de vida. Es una mujer que trabaja, maneja 40 taxistas y vive la vida intensamente".

El personaje de Patricia no está alejado de la realidad, pues en la actualidad hay muchas abuelitas mexicanas que siguen muy activas.

"Hay muchas mujeres mexicanas que son cabezas de familia. Andan trabajando ayudando a sus hijos o nietos. No están esperando a que les den. En nuestro país las mujeres son muy trabajadoras".