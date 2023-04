'Siempre hay que seguir aprendiendo'

Hace poco más de 30 años, comenzó su carrera artística. Ha hecho de todo, desde comedia a drama, y siempre amando sus proyectos.

Esa es Gabriela Platas, una mujer que ha disfrutado sus éxitos y ha aprendido de sus tropiezos, y es que, "en la vida no podemos estancarnos, hay que pulirse y seguir aprendiendo, conforme pasen los años uno debe ser mejor persona y eso, considero, aplica en nuestra vida personal y en la profesional".

Así se expresa Platas en entrevista con El Siglo de Torreón, en donde dejó en claro que "como los buenos vinos" ella ha evolucionado para bien como actriz y hoy en día puede presumir su más reciente proyecto, El amor invencible.

"Estamos muy contentos. A la gente le ha gustado mucho esta novela. Creo que todos los personajes y la producción están muy bien cuidados y eso la gente lo está notando".

En la trama del melodrama producido por Juan Osorio, Plata encarna a "Camila", quien quedó con una discapacidad que la mantiene atada a una silla de ruedas, por lo que ha sido un gran reto para la artista.

"Sobre todo por la movilidad. Tengo que estar muy consiente de mi cuerpo porque uno que tiene la fortuna de poder usar sus piernas se vuelve algo inconsciente, pues uno reacciona con ella, y entonces debo estar atenta a no usarlas".

En ese sentido, encarnar a una persona de capacidades diferentes no fue fácil para Gabriela, así que se preparó meses previos al inicio de grabaciones.

"Dos meses antes de empezar la novela estuve yendo al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón a empezar a manejar la silla de ruedas, me movía en espacios pequeños. Conocí niños que están en terapias y en verdad que hice grandes amigos, los niños del Teletón tienen mucho optimismo y uno sale de ahí con el corazón contento y agradecido".

Previo a El amor invencible, la actriz realizó ¿Qué le pasa a mi familia?, ahí encarnó a "Violeta", muy distinto a "Camila" en el amor invencible.

"El objetivo de un actor es que sus personajes no se parezcan entre ellos y tampoco se parezcan a uno, entonces siento que en este caso se ha logrado y eso me hace sentir orgullosa de mi trabajo y contenta porque sé que puedo realizar cosas opuestas".

En cuanto a locaciones, Gaby dijo que varias se hicieron en Mazatlán, Sinaloa, sitio que le encanta.

"Ustedes en La Laguna tienen muy cerca a Mazatlán, así que cuando puedan váyanse para allá disfrutar".

Por otro lado, Gabriel se mostró orgullosa de lo que ha hecho en su carrera.

"Me siento afortunada porque he tenido chance de hacer todo. Cuando estoy un proyecto me enfoco en lo que requiere, entonces en esta historia que no tiene nada de comedia, trato de guardar mi lado 'chacoteador' para otras cosas".

Recordó Platas que el primer melodrama que hizo fue Magica juventud en 1992.

"Fue la primera telenovela que realicé en mi vida. Fue una buena experiencia y luego cuando la repiten y la veo, digo, 'aush', creo que sí he crecido", contó entre risas. Por último, la actriz reveló cómo es que logra mantenerse sana tanto física como espiritualmente.

"Me cuido mucho. Como actores debemos descuidarnos. Hay que hacer ejercicio, dormir bien, tomar agua".

Trayectoria

Otras novelas que ha hecho Plata son:

*Magica juventud

*Dos mujeres un camino

*Huracán

*Esperanza del corazón

*La culpa

*Por siempre mi amor