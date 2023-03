Sideapa y Sapal, con baja recaudación

Tanto el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), como el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa), tienen una recaudación baja en comparación con la cantidad de usuarios que disponen del servicio.

Lo anterior repercute en la cantidad de recursos disponibles para su operatividad, además de que limita las obras de mejora del servicio.

En reciente sesión de Cabildo en Lerdo, se informó que el sistema operador presentó un déficit financiero de 32 millones de pesos en el ejercicio 2022, manteniéndose a la fecha en números rojos.

Recientemente iniciaron los trabajos de presurización del nuevo pozo de agua potable IX en la burbuja del Sistema San Fernando, que surte de agua a Lerdo, pozo que ya fue inaugurado por el gobernador Esteban Villegas y por el alcalde, Homero Martínez.

No obstante, el Sapal recibe pocos ingresos en comparación con los gastos que tiene y de acuerdo con un informe oficial del alcalde, los ingresos que tiene son por 48 millones de pesos anuales, no obstante el Sapal, para llegar a un punto de equilibrio, debería tener un ingreso en promedio de 7.5 a 8 millones de pesos mensuales, con la finalidad de poder pagar todos los gastos que origina la operatividad del Sistema, no obstante se queda corto en ingresos, pues se recaudan entre 4 y 4.5 millones de pesos al mes.

"Hoy en día, el Sistema de Agua está en números rojos, los ciudadanos le exigen al presidente que llegue agua, pero muchos no quieren pagar el servicio y hay quienes me dicen que el agua es gratis y sí, porque está en el subsuelo pero lo que se cobra es la conducción y la infraestructura, para que llegue hasta las viviendas", dijo el alcalde.

Recordó que recientemente se hizo un convenio con las escuelas primarias, por lo que en enero pagaron 3.6 millones de pesos, algo que se acordó con el subsecretario de Educación del estado, aunque los que son autónomos no entran en dicho convenio.

Y es que aunado a lo anterior, hay algunas instituciones que por costumbre nunca han pagado, y ese por ejemplo, ha sido el caso del CBTIS 4 "que nunca ha pagado un solo peso y traemos un tema legal con ellos, porque al final del día tienen un presupuesto propio y por ejemplo el Tec de Lerdo, a raíz de mi administración anterior, empezaron a pagar", dijo el alcalde.

EN GÓMEZ PALACIO

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa), al igual que el de Lerdo, mantiene diversas campañas para motivar el pago de los usuarios, aunque la cartera vencida de ambos organismos oscila entre el 40 % y el 50 % del padrón, y en ocasiones más, dependiendo de las circunstancias o la época, por ejemplo durante el tiempo que duró la pandemia, la recaudación bajó considerablemente.

De acuerdo con el director del Sideapa, Francisco Escalera, actualmente el 60 % de los usuarios del Sideapa, que son 105 mil contratos, paga puntualmente el servicio de agua potable, no obstante el recurso no es suficiente para que el organismo haga frente a los compromisos que tiene y que dejó en herencia la pasada administración municipal, pues únicamente a la Comisión Federal de Electricidad se deben cerca de 300 millones de pesos desde el 2022.

"Tenemos que hacerle entender a la gente que debe haber una cultura de pago del agua", dijo Escalera. Mencionó que la población de Gómez Palacio demanda cerca de 2 mil litros de agua por segundo, y que en la demanda por el calor se incrementa alrededor de un 20 %.

A la fecha, el Sideapa sigue dando mantenimiento, lo que también tiene un costo considerable para optimizar el funcionamiento de las bombas en verano.