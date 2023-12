Siddhartha, listo para presentarse en el Foro Sol

El cantante Siddhartha sintió la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva después de concluir la pandemia de Covid-19, para seguir creciendo en su carrera mientras analizaba los logros que ha ido cosechando.

Explicó que siempre le ha gustado más la sorpresa, que la expectativa, por lo que se ha enfocado en hacer lo que le corresponde: la parte musical y creativa que admite, le ha traído buenos resultados.

El próximo 9 de diciembre dará su primer Foro Sol, recinto que, dijo, nunca le había puesto el ojo, pues cuando arrancaba su carrera se presentaba en lugares como El pasagüero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ese lugar para él era como si fuera un recinto de los más grandes.

"Nunca he estado frustrado de querer algo que no puedo tener, mis metas siempre han sido música que satisfaga, hacerla mejor, eso me ha traído resultados inmediatos y cuando llegas acá y ves el camino recorrido ahí te das cuenta de las cosas y cómo fue creciendo todo.

"El público me ha acompañado durante los años, lo siento muy cercano y cómplice, no creo que sea un público de moda, porque la música que hago no obedece a las tendencias", declaró.

Es más, sabe que sus admiradores se han multiplicado, por eso cada vez ha ido creciendo en los recintos en los que canta como por ejemplo estar en el Auditorio Nacional, después en el Palacio de los Deportes y muy pronto en el Foro Sol.

Agradece a las personas que han ayudado a empujar su proyecto, ya sea compartiendo su música o yendo a sus espectáculos, a quienes considera aliados que se identifican con él y se unen.

El solista llegará a dicho lugar, al oriente de la capital mexicana, luego de haber hecho dos años de gira por lo que admitió estar preparado emocionalmente, pues ha dado tour por Latinoamérica, así como fechas en Estados Unidos y Canadá.

La actual gira concluirá a finales de enero del 2024 en el que tiene fechas en Barcelona y Madrid, en España, para después darse un tiempo para seguir haciendo música.

"El Foro Sol es un recinto que recibe a artistas de todo el mundo, cualquiera que se para ahí por la energía y la cantidad de público que hay tiene una gran responsabilidad.

"Me gustaría que la gente que presencie el show se vaya con un sabor de boca de haber presenciado un show a nivel de otro que haya existido en ese lugar, pensar en que la música nacional puede crecer en una experiencia de la misma calidad a otros artistas que vienen aquí".

El exintegrante de la banda Zoé hizo una encuesta en redes sociales para conocer cuáles son las canciones que sus fans quieren escuchar, así que adelantó que tocará lo que la gente quiera, aunque añadió que es imposible complacer a todos.

"Vamos a tocar mucho, no vamos a escatimar en canciones. Lo que vamos a vivir en el Foro Sol es el resultado de muchas emociones", indicó quien recibió un reconocimiento de Disco de Oro por su álbum "00:00" por parte de su disquera Sony Music.