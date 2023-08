Siddharta regresa a Torreón

Siddharta está listo para regresar a la Comarca Lagunera.

El cantante y músico se presentará el sábado 5 de agosto en el Poliforum de la Feria de Torreón, como parte de su gira 2023.

Los costos de los boletos van desde los 595 pesos hasta mil 250.

Algunos de los temas reconocidos del artista son: Suburbios, Tarde y Ser parte, entre otros.

La trayectoria musical de Siddhartha ha sido larga y también sobresale su faceta de productor musical, como en los proyectos “Fruta Vol. 1 y 2” de Caloncho y en el álbum debut de la banda Technicolor Fabrics “Run... The Sun Is Burning All Your Hopes” y para su tercero “Bahía Santiago”, así como también en temas para la cantante pop Sasha Sokol.