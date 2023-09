'Si tu no estás en la política no vives'

Kenia López, una joven de 22 años, originaria de Venezuela, llegó la mañana de éste miércoles a Piedras Negras y de inmediato se dirigió al río Bravo para cruzarlo y llegar a los Estados Unidos; junto con su pareja, su hija de cinco años, su cuñado y su compadre.

Momentos antes de ingresar a las aguas del citado afluente, relató que salieron de Venezuela desde hace casi dos meses y que su tránsito ha sido fuerte, pero no imposible y para un mejor futuro; recordando que la situación en Venezuela no es un secreto.

"Por la economía, la comida, la corrupción, la política. Si tú no estás en la política, haciendo lo malo no vas a tener para comer, no vas a tener pa' nada, no vives", fue lo que manifestó la joven venezolana quien manifestó ser estilista.

Otros de los acompañantes de Kenia López, refirieron que se dedicaban a la construcción, otro a la política en la pega de volantes, uno más en actividades deportivas.

"Seguir pasando, seguir y hacer pa´ un mejor futuro para nuestras familias", fue lo que manifestó uno de los migrantes venezolanos al cuestionarle sobre su sentir al momento de encontrarse a unos metros de su objetivo: los Estados Unidos

"Lo logramos", fue otra de las expresiones.

"Paz porque la migración mexicana se porta muy mal con el migrante", fue otra de las manifestaciones.

Por lo que procedieron a relatar que la actuación de los agentes de migración que los regresan, les gustan que caminen, pero que no les gusta que paguen pasaje; aseguran que pagan pasaje, les bajan del autobús y les roban el dinero. Precisando que desde que entran a México hasta este punto, se comportan de la misma manera.

Adicional a lo anterior, señalaron que llegaron a esta frontera norte de Coahuila en ferrocarril, llegando a Monterrey, de donde los bajaron y luego se trasladaron a Torreón; para luego subir a otro tren para llegar hasta esta franja fronteriza.

LOS QUE SÍ CRUZARON

Carlos Castillo y Alexander, primos y originarios de Venezuela, dieron a conocer que desesperados por no poder obtener una cita para solicitar asilo en los Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, ya que no es tan fácil; decidieron sumarse a la caravana de migrantes que arribaron este miércoles a Piedras Negras e inmediatamente cruzaron a Eagle Pass.

Carlos Castillo, de 33 años, dio a conocer que desde hace cuatro meses salió de su país y llegó hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde estuvo trabajando y buscando obtener una cita a través de la aplicación ya mencionada; sin éxito alguno.

Por su parte, Alexander, de 22 años, concluyó con sus estudios en Gastronomía y alcanzó a su primo un mes después. Ambos manifestaron que la seguridad y la situación económica en su país de origen, así como el objetivo de ayudar a su familia fueron los motivos para salir y buscar llegar a Estados Unidos.

"Desde el 28 de mayo salí, como cuatro meses. Me puse a trabajar mientras salía mi cita, no salió mi cita, entonces queremos pasar ahora y entregarme a migración; con favor de Dios, yo sé que todo va a salir bien", indicó Carlos Castillo.

Mientras que Alexander, dio a conocer que durante el tiempo que esperaban obtener una cita, entonces decidieron darse la oportunidad y como tienen varios conocidos que han estado pasando estos últimos días; fue que decidieron hacerlo.

También revelaron que llegaron a esta región norte de Coahuila, particularmente a la altura de la empresa Coca-Cola, en el ferrocarril que tomaron en Monterrey, Nuevo León; para luego continuar caminando por la carretera federal 57 y llegar hasta la orilla del río Bravo.

CIERRAN PUENTE INTERNACIONAL

Derivado del incremento en el número de migrantes en tránsito que han llegado a Eagle Pass, provenientes de Piedras Negras y tras cruzar el río Bravo, las autoridades federales norteamericanas han tomado la decisión de cerrar las operaciones del Puente Internacional número I.

Rolando Salinas, mayor de la ciudad de Eagle Pass, Texas, dio a conocer lo anterior a través de su cuenta de Facebook, en la que refiere que dicha medida es una orden tomada por las autoridades de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en ingles).

En un breve post, refiere que dicha orden deriva del aumento en la población migrante ilegal y por lo cual, el Puente Internacional número I cerrará en punto de las seis de la tarde el tránsito vehicular; tanto para quienes viajan a la Unión Americana como para quienes vienen a México.

También se dio a conocer que, el tránsito peatonal no tendrá afectación alguna y este continuará.

DECLARAN EMERGENCIA EN EAGLE PASS, TEXAS

Una oleada sin precedentes de 4 mil inmigrantes cruzó la frontera de Estados Unidos con México hasta Eagle Pass, Texas, solo este miércoles, obligando a la ciudad a declarar el estado de emergencia.

El alcalde Rolando Salinas señaló que el lunes cruzaron ilegalmente la frontera hacia la ciudad unas 2 mil 500 personas, que se sumaron a otras 7 mil 200 detenidas la semana anterior, informó el medio New York Post.

Se trata de la mayor oleada desde que 15 mil inmigrantes haitianos acamparon bajo el puente en la vecina Del Río, Texas, hace casi dos años, según las autoridades, un incidente que provocó una grave crisis humanitaria.

Salinas dijo que los migrantes, muchos de ellos procedentes de Venezuela, han desbordado Mission Border Hope, el único refugio para migrantes en la ciudad fronteriza.

"Una de las situaciones es que muchos de estos [migrantes], son hombres solteros y no quieren escuchar instrucciones y están abandonando las instalaciones", dijo el alcalde.

Salinas advirtió que la ciudad está rebasada. La enorme afluencia de la última semana -cerca del 50% de los 29 mil habitantes de la ciudad- ha "pasado factura a nuestros recursos locales, especialmente a nuestra policía local y a nuestro cuerpo de bomberos".

En declaraciones al Post, Salinas también advirtió que le habían informado de que entre 4 mil y 8 mil personas más se dirigían a la ciudad en distintos grupos.

Previamente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se quejó en X (antes Twitter) de que el gobierno del presidente Joe Biden cortó una alambrada de púas que habían colocado en Eagle Pass para detener los cruces ilegales.

"El gobierno de Biden cortó esa alambrada, abriendo las compuertas a los inmigrantes ilegales", dijo Abbott, quien anunció que "inmediatamente desplegué más Guardia Nacional de Texas para repeler los cruces ilegales e instalar más alambre de púas".

Abbott recordó que su gobierno declaró "una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Biden. Hemos desplegado la Guardia Nacional de Texas, DPS y la policía local. Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los migrantes".