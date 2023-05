'Sí se codea con Ryan Gosling y Keanu Reeves', Yordi Rosado sale en defensa de Martha Higareda

Yordi Rosado salió en defensa de Martha Higareda y aseguró que todas las cosas antes dichas por la actriz son completamente reales: "Ella estuvo saliendo con personas muy importantes del medio artístico".

Desde hace varias semanas, Martha Higareda se ha convertido en una de las actrices más comentadas en redes sociales debido a sus recientes declaraciones, donde asegura haberse codeado con diversos artistas del espectáculo internacional, tales como Keanu Reeves, Ryan Gosling y Jared Leto.

Estas declaraciones le han valido varias críticas en redes sociales, en donde usuarios se burlan de ella y no la bajan de “mentirosa”.

Ante esto, durante un encuentro de Yordi Rosado con un programa de Radio Fórmula, el conductor salió en defensa de su amiga y aseguró que todo lo antes dicho por la actriz era verdad.

“Martha lleva 20 años trabajando en Los Ángeles, sí se codea con Keanu Reeves, con Ryan Gosling, con todos ellos", sostuvo. "Además, una cosa que mucha gente no sabe, es que sus últimos novios han sido puros gringos, y además, de hecho su esposo era norteamericano y sus últimos novios han sido gente muy importante del medio”.

El conductor mencionó que las antiguas parejas de Martha fueron personas muy importantes en Hollywood.

"Uno de ellos era un mega productor de Broadway, su exnovio fue el que hacía las escenografías de los Premios Óscar, de los Grammys. Yo de repente le hablaba así los sábados de:‘¿Qué haces Martita?’, y ella de: ‘Ay, estoy aquí en la casa y está tal artista, tal productor, o tal ganador de los premios Óscar’, siempre ese ha sido su mundo. Y en los Ángeles es un lugar al que es muy normal que vas tú a cualquier restaurante y te encuentras a famosos, porque ahí viven".

Yordi también mencionó que todos los clips de Martha diciendo “incoherencias”, como haber hablado a los 4 meses, fueron sacados de contexto: "Agarraron un pedacito (del video), sin ningún contexto y lo unieron (...) La verdad fue divertidísimo".

(FOTO: ESPECIAL)

A pesar de que en un inicio a la misma Martha Higareda le parecía gracioso lo que sus declaraciones provocaron, en un punto a la actriz sí le comenzó a molestar las críticas que estaba recibiendo en redes sociales.

“Si te tengo que decir que hubo un momento donde sí fue tenso, como que al principio sí fue pura risa y en algún momento, cuando ya pasaron más días y ya la estaban tachando de mentirosa, sí le hable y le pregunte cómo estaba y si me puso como de: ‘Ay amigo, pues si estoy un poco sacada de onda’, porque te dicen mentirosa cuando no es el caso, pero fue solo una tarde, ya después ella me dijo: 'Yo estoy libre de contar mis cosas, quien me las quiera creer, pues bien y si no, pues ni modo’”, contó Yordi.

Después de esto, usuarios en redes sociales comenzaron a realizar un “hilo” en Twitter en donde mostraban las pruebas de que Martha aparentemente no había mentido.