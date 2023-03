'Si se amaran seguirían juntos', Ventaneando sobre la separación de Tania Rincón

La separación de Tania Rincón con Daniel Pérez causó un sin fin de reacciones no solo entre usuarios, sino también entre los conductores de Ventaneando.

Todo comenzó cuando Tania señaló que la ruptura se había dado de forma “pacífica”, ya que había mucho amor de por medio entre ellos, sin embargo, fueron muchos los usuarios que comenzaron a opinar sobre estas declaraciones, y argumentaron que si aún había amor, nunca se hubieran separado.

Ahora, durante el programa de Ventaneando, los conductores retomaron esta situación y dividiendo opiniones entre los internautas por sus comentarios.

"Tiene toda la razón, a lo mejor para nosotros es difícil entender este concepto la separación bajo la perspectiva de ellos dos", señaló Mónica Castañeda.

Ante esto, Daniel, uno de los más controversiales conductores del programa mencionó: "Yo he terminado relaciones de forma amigables y en forma terrible, y esas son amigables, nada más, ya de amorosa y eso, no tiene nada. Seguirían juntos, después de 20 años de pareja, el amor se va transformando", contó.

Tras esto, Pedrito Sola señaló: "¿Sabes lo que es también, Daniel? Se acabó el antojo".

"Ay, pues a mí me gustaría decirles, sea hombre o mujer: "Ay vete al diablo, ya ya, porque ya no quieres verlo", comentó Pati.

Lo controversial vendría después de que Pati Chapoy y Pedrito Sola no estuvieran de acuerdo con la idea de que Tania fuera a visitar la casa de solero de su esposo: "Ay no no, ¡ay! le llevaron su tacita de azúcar, se la voy a amueblar", señalaron entre risas