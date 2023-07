Si no está Ancira en AHMSA que lo demuestre, demanda líder sindical

Luego de señalar que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que afirma que Alonso Ancira continúa al frente de AHMSA, causan confusión a los obreros, que en marzo habían recibido la noticia que fue confirmada en Mayo, de que Ancira renunció a Altos Hornos. Sin embargo lo que quieren es trabajar y exigen que el dueño, quien quiera que sea, que se presente para esclarecer lo que en realidad ocurre en la siderurgica.

Ismael Leja Escalante, dirigente nacional del Sindicato Democrático, exigió a los dueños de AHMSA que se presenten en Monclova y den la cara; que digan que va a pasar y cuándo van a pagar a los trabajadores.

El representante de la central obrera señaló que la incertidumbre aumenta por los conflictos entre Alonso Ancira y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que afirma que el otro continúa al frente de la siderúrgica.

Señaló que no se vale que los obreros queden en medio de una disputa entre dos figuras poderosas como lo son el empresario y el mandatario federal.

Dijo que no puede asegurar que sea real la presencia de Alonso Ancira Elizondo en Altos Hornos de México, pues en mayo pasado el magnate de la Sergio le presentó una carta firmada en la que señaló que es la renuncia que entregó al Consejo de administración en la asamblea de socios celebrada en marzo de este año.

Agregó que el documento no lo leyó y dijo que pudo haber sido escrito posteriormente y no se real, por lo que no tiene la seguridad de qué Ancira Elizondo esté realmente afuera o adentro del control de la metalúrgica monclovense.

Demandó que el Consejo de administración, los socios o los dueños den la cara para decir quién es en realidad del propietario de la industria, y para que explique cuál es el futuro real de la fuente de trabajo de más de 5 mil obreros en las plantas uno y dos de AHMSA y 17 mil en el corporativo.

“A nombre de todos los trabajadores estamos pidiendo que ya clarifique. Si no está (Alonso Ancira) que lo demuestre, y que venga este grupo de inversionistas”, expuso el representante obrero.

Agregó que es lo que quieren los obreros es que la industria empiece funcionar; dijo que ella quieren que trabaje.

Indicó que se reunió con los secretarios generales de las elecciones locales para establecer qué acciones tomarán como órganos de representación obrera ante la situación de incertidumbre que prevalece en AHMSA.

También llamó a los trabajadores de confianza, que están en la misma situación o un poco más grave, indicó pues tienen más tiempo sin cobrar sus salarios.