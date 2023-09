'Sí hay sequía, pero todavía no existe cuantificación'

Durango sí está en sequía, pero no se puede declarar oficial hasta que se tengan las consecuencias de la misma y hasta entonces se podrá solicitar una declaratoria de emergencia.

Así se expresó Héctor Vela Valenzuela, secretario general de Gobierno, al hablar sobre lo que para los campesinos y ganaderos ya es un hecho, los daños que está dejando la sequía en Durango.

El funcionario aclaró que es un tema que se está atendiendo y que se tendrá que hacer lo necesario para salvaguardar a los campesinos de Durango.

Aclaró que en estos momentos no se ha solicitado la declaratoria de emergencia o desastre por la sequía porque se están integrando los expedientes.

"Todavía no existen elementos porque no tenemos la consecuencia de la sequía, pero se integran los elementos para que en su momento y en caso de que se corrobore como tal, poder establecer el planteamiento a la federación para una declaratoria", mencionó el titular de la Secretaría General de Gobierno.

Y aclaró que en estos momentos no se pueden cuantificar aún los daños que está dejando esta sequía debido -dijo- a que todavía no se da el hecho consumado.

"Si existen comentarios ganaderos que ante un riesgo de falta de alimento se inicie la comercialización emergente de ganado y en tema agropecuarios prevemos un escenario complicado, pero la cuantificación se dará cuando se consume el hecho y esperemos que no sea así", acotó.

Ante la insistencia de si Durango estaba o no en sequía, el segundo hombre al frente del Gobierno Estatal acotó que sí se está en sequía, pero todavía no se conoce su consecuencia y mientras ésta no se conozca, no se pueden hablar de daño o solicitar una declaratoria de emergencia.

"No tengo datos precisos de esos temas (pérdidas en la agricultura y ganadería), sabemos que hay sequía, sabemos que se tiene un problema grave, pero sabemos que hay esperanzas sobre todo en el tema ganadero de que las lluvias de septiembre atenúen el problema grave que se tiene", finalizó.