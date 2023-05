'Si hay algo que decir, lo voy a decir', Becky G habla del caos que se armó en el aeropuerto

Becky G dijo que "calladita no se veía más bonita", por eso se pronunció sobre lo que pasó la noche de ayer viernes en el aeropuerto de la CDMX, cuando la prensa intentó abordarla sin éxito a su llegada a México; tremendo alboroto que se armó que hasta algunos reporteros cayeron al suelo mientras la cantante huía a prisa del lugar rodeada de guardaespaldas.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Mayores, que mañana se presentará en festival Tecate Emblema que se lleva a cabo desde hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, habló de lo sucedido, y lo calificó como un "momento intenso, de locos".

La artista de 26 años confesó que le "impactó de una manera muy fuerte" lo ocurrido anoche en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y le mandó un mensaje a la prensa que la esperó ayer intentando obtener una declaración entre otras cosas, sobre su aparente rompimiento con su novio, el futbolista Sebastian Lletget.

Becky fue enfática al decir que el momento de ayer la hizo sentir ansiosa e incómoda:

"Mi trabajo no tiene que ver con drama, ser chismosa, hablar de cosas negativas", expresó nerviosa en español; y remató al decir que "si hay algo que decir se va a decir, si no, no".

La cantante también habló de límites y compartió que se sintió muy ansiosa e insegura en ese encuentro con la prensa