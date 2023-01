'Si fueron unas seis u ocho veces las llamadas y mensajes fueron pocos'; Guadiana aborda ruptura de la 4T en Coahuila

El precandidato por Morena, Armando Guadiana, abordó la ruptura de la "4T", la Cuarta Transformación, entre los partidos de izquierda en Coahuila y afirmó que ya dio "la vuelta a la página", pidiendo a militantes y simpatizantes del partido a unirse para ganarle al PRI, que tiene más de 90 y tantos años gobernando.

Señaló que en Coahuila, "el Verde ha estado más ligado al PRI, en sus trabajos anteriores tanto de campaña como del mismo gobierno, hay esa cercanía y cada quien define sus cosas".

Sobre el Partido del Trabajo (PT), dijo, "nuestro presidente Mario Delgado había hecho propiamente una negociación en la cual participé, estuvo la amiga zacatecana y senadora Giovanna Bañuelos...una vez que tuvieron la rueda de prensa para presentar la alianza con Estado de México... todo ya estaba planchado y al final de cuentas dijeron que Ricardo Mejía va a ser candidato del PT".

Guadiana reconoce que lo ánimo a sumarse al proceso

"Cuando estaba allá en la subsecretaría (de Seguridad) tres veces le dije 'necesitas meterte al proceso, tu eres coahuilense y aparte estás muy cerca del presidente, estás en las mesas de seguridad, la cercanía con el presidente te da un plus, aprovéchalo para que te metas al proceso, en el cual estoy yo".

Señaló que el buscaba que saliera el mejor "sea Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar, Reyes Flores Hurtado, un servidor, el que se inscriba, entre más gente participe, más opciones va a tener el ciudadano coahuilense de Morena y afín para escoger".

Encuestas

Tras revisar cómo se realizarían las encuestas para el proceso interno en Morena y quedar satisfecho, dijo "dónde le firmo, estoy muy de acuerdo, esté o no esté, estoy muy acuerdo con esta metodología, con las tres encuestas que van a hacer...estoy dispuesto a apoyarlo".

"Yo fui el primero que firmé", declaró en entrevista sobre el compromiso que aceptaron todos los participantes sobre estar de acuerdo con el resultado. "Y bueno así es, las cosas se dan, necesitamos la unidad de Morena y hago un llamado a todos los coahuilenses de querer un cambio en el estado".

'Yo no le voy a robar a nadie'

"Yo no le voy a robar a nadie, ni lo he hecho, ni he aceptado dádiva de nadie en los pocos puestos públicos que he tenido". Me refiero a fui director de Catastro del estado a los 23 años; luego fui diputado local, ahora senador de la República y no quiero ser candidato, quiero ser gobernador del estado".

Afirmó "quiero que se maneje con ética, con moral, responsabilidad y transparencia los recursos que aportamos los coahuilenses, a los municipios, el estado y la federación. Veo yo con tristeza que la falta primordial entre los servidores públicos es de honradez y ética".

Armando Guadiana declaró que en el Senado le fueron ofrecidos "millones de dólares", cuando era presidente de la Comisión de Energía.

Sin profundizar, explicó "dije pérame, yo estoy aquí para servir al país y tu como empresario extranjero, mexicano o lo que sea, estoy para que se desarrolle la empresa siempre acorde con los intereses nacionales y que tu como empresario tengas una utilidad razonable en la actividad energética".

Llamado de unidad

"Yo le hablé, si fueron unas seis u ocho veces las llamadas y los mensajes fueron pocos, jamás contestó, como si yo le hubiera dañado algo, yo no le hice nada, al contrario siempre le ofrecí mi amistad, colaboración".

Rechazó que le hubiera dado millones de pesos a Mario Delgado, "él es una persona que yo tengo un concepto de una ética y moral a toda prueba".

Reveló que además de las que hace Morena, "el presidente López Obrador manda a hacer otras tres encuestas. Cuando le presenta Delgado los resultados al mandatario "casi siempre coinciden en +/- 1-2 %, porque aquellas encuestadoras son también gente seria".

(VERÓNICA RIVERA)