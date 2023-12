'Si ataca Yemen, será más duro que Afganistán y Vietnam', amenaza máximo líder hutíe a EUA

El máximo líder de los rebeldes hutíes yemeníes, Abdelmalik al Huti, advirtió este miércoles a Estados Unidos que se enfrentará a algo más duro que a Afganistán y Vietnam si decide enviar sus tropas al Yemen en un intento de parar los ataques de los insurgentes contra los barcos en el mar Rojo.

"Si EUA quiere enviar sus tropas al Yemen, entonces lo que enfrentarán en el Yemen será mucho más duro que lo que enfrentaron en Afganistán y lo que sufrieron en Vietnam", dijo el líder hutí en un discurso televisado.

En su intervención, afirmó que no se quedarán de brazos cruzados "si Estados Unidos decide escalar aún más, involucrarse más o cometer un acto tonto al atacar a nuestro país o librar una guerra contra nosotros".

"Responderemos haciendo de los buques de guerra estadounidenses, los intereses estadounidenses y los movimientos marítimos estadounidenses objetivos para nuestros misiles, drones y operaciones militares", añadió.

El máximo representante del movimiento chií respaldado por Irán aseveró que "lo que EUA busca actualmente es involucrar a otros en la protección de barcos y embarcaciones israelíes" en lugar de salvaguardar la navegación internacional, el movimiento comercial o los barcos que pasan por el estrecho de Bab al Mandeb, como aseguró el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd J. Austin, este lunes.

En este sentido, se refirió a la coalición internacional que EUA presentó hace dos días y que actuará bajo el nombre de 'Operación Guardián de la Prosperidad' para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el mar Rojo ante los recurrentes ataques de los rebeldes hutíes desde el Yemen.

Abdelmalik al Huti también advirtió a los otros países que participan en esta alianza naval liderada por EUA y compuesta por el Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Baréin y Seychelles: "están arriesgando sus intereses y su seguridad marítima".

"Aconsejo a todos los países que Estados Unidos busca involucrar que no se enreden, que no sacrifiquen sus intereses y que no comprometan la seguridad de su navegación marítima al servicio del enemigo sionista. ¿Por qué apoyan sus crímenes?", cuestionó Al Huti.

Extendió esta advertencia a "los países europeos que están arriesgando y poniendo en peligro sus intereses por el bien de Israel" y recordó que no hay peligro para los barcos siempre y cuando no se dirijan a Israel o se involucren con EUA, que busca "amenazar la navegación, militarizar el mar Rojo (...) y convertir el mar en una zona de guerra".

Tras el estallido de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, los hutíes han atacado varios buques con la bandera del Estado judío o propiedad de empresas israelíes en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb para "impedir el movimiento de barcos israelíes que transportan mercancías a los puertos palestinos ocupados", si bien aclaró que "esta acción no tiene objetivo la navegación internacional".

El máximo representante de los rebeldes chiíes reiteró su compromiso con la causa palestina y defendió los ataques en el mar Rojo como una represalia contra "la agresión sionista en la Franja de Gaza".

Desde el pasado viernes, los principales grupos de transporte marítimo han ido anunciando que suspenden sus operaciones en el mar Rojo, entre ellos Maersk y Hapag-Lloyd, y ayer se les sumó la petrolera BP, al cancelar temporalmente el paso de sus embarcaciones por la zona.