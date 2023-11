Sheinbaum llama a darle continuidad a la 'Cuarta Transformación'

La precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mucho, pero reconoció que falta todavía más por lo que pidió que la acompañen a darle continuidad a la Cuarta Transformación.

"Vamos a caminar juntos y juntas, queremos seguir cambiando México, el Presidente ha hecho mucho, pero falta todavía más, lo que no podemos es regresar al pasado de corrupción y de privilegios", puntualizó en compañía de la coordinadora estatal de la defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle.

Sheinbaum también hizo hincapié en que para construir el segundo piso de la 4T es indispensable cerrarle las puertas al neoliberalismo que buscará en el próximo proceso electoral regresar al poder.

"Hay que recordar cuántos presidentes llegaron a nuestro país con un modelo que empobreció al pueblo de México, que profundizó las desigualdades", tales como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por lo anterior, desde Medellín de Bravo, Veracruz, reiteró que es vital defender el movimiento de Transformación comenzado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual significa continuar con programas sociales que ayuden a quienes menos tienen, pero también dar paso a más obras de infraestructura para mejorar las condiciones de vida de las mexicanas y mexicanos, como sería el caso del rescate de los trenes de pasajeros, cuyas rutas como México - Veracruz, llevarán prosperidad a cada rincón de la nación.

"No ganamos la encuesta para arrodillarnos frente al poderoso o para regresarle el gobierno al poder económico, nosotros tenemos grabado en el corazón los principios de Morena, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Veracruz, ni al pueblo de México", destacó.

Al respecto, Rocío Nahle destacó que Claudia Sheinbaum es un ejemplo de que las mujeres lideran con amor y honestidad.

"Una mujer trabajadora, una mujer comprometida, una mujer preparada, una mujer que sabe conducir y administrar una gran ciudad, pero sobre todo una mujer humanista con sentido y responsabilidad social por eso vamos a tener una presidenta de lujo y los veracruzanos vamos a ir de la mano con ella" señaló.

Como parte de su visita a Veracruz, Claudia Sheinbaum continuará reuniéndose con la militancia veracruzana este martes 21 de noviembre de 2023, en el municipio de Ángel R. Cabada a las 10:00 horas en el Parque 18 de junio; mientras que a las 13:00 horas estará en Santiago Tuxtla en la calle 5 de mayo; y más tarde, a las 16:30 horas, en San Andrés Tuxtla.