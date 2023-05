Sheinbaum dice que no piensa renunciar para dedicarse a la elección

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en este momento no tiene pensado renunciar para dedicarse a la elección presidencial de 2024, y que ello se definirá si sale arriba de las encuestas internas de Morena.

"Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad, y eso en todo caso se verá después si salimos arriba en las encuestas de Morena", aseguró tras el banderazo de salida de nuevas unidades del trolebús.

La mandataria capitalina mencionó que, desde hace un año a la actualidad, ha recorrido todas las entidades del país, pero aclaró que lo hace con recursos propios y a invitación expresa de las entidades.

"No es que estemos usando recursos del Gobierno de la Ciudad para estos viajes, si acaso me acompaña Paulina como coordinadora de Comunicación Social, pero las invitaciones son como jefa de Gobierno, pero en mi caso los boletos de avión son pagados por mí para que no haya ninguna utilización del recurso público", aclaró.

A pregunta expresa sobre a qué atribuye de que esté arriba de las encuestas, Sheinbaum señaló que se debe que la gente quiere que siga la Cuarta Transformación, evalúan el trabajo que ha hecho en la capital y que porque es mujer.