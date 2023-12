Shannen Doherty, de Beverly Hills 90210, habla con detalle y honestidad del cáncer en los huesos que padece

Shannen Doherty, la actriz de Beverly Hills, 90210, enfrenta el cáncer con valentía y esperanza porque quiere "seguir viva"; con 52 años, reconoce que aún tiene muchas cosas por hacer y valora mucho cada segundo en el que puede respirar.

La actriz padece cáncer de mama en etapa cuatro que se ha extendido a sus huesos, sin embargo, sostiene que las personas en esta etapa aún tienen mucho que aportar, por lo que ella es disciplinada con su tratamiento y contrario a lo que muchos piensan, aun en su condición, hay vida por delante, así lo dijo convencida en una entrevista para la revista "People".

"La gente simplemente asume que eso significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puedes trabajar. Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando", se sinceró.

Sonriente y animada, posó en la portada de la conocida publicación; la actriz que interpretó a Brenda Walsh en la serie estrenada en 1990, que tuvo 10 temporadas, alzó la voz para gritar con fuerza sus deseos de vivir.

"No he terminado con la vida. No he terminado con amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor. Simplemente, no he terminado", sentenció.

El cáncer no detiene a Shannen Doherty que tuvo su primera recaída silenciosa en 2019, mientras filmaba el reencuentro de "90210" para honrar a Luke Perry, su coestrella en la novela juvenil, quien falleció de un derrame cerebral.

Doherty dio a conocer que en junio de este 2023, el cáncer se había extendido a su cerebro y que cinco meses antes se había sometido a una cirugía para extirpar el tumor, lo cual significó afrontar su mayor temor.

"Tuvieron que sacarlo y disecarlo para ver su patología", explicó. "Definitivamente, fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida".

A la par de que participa en ensayos clínicos a medida que se desarrollan nuevos tratamientos, Shannen Doherty alista su podcast estilo memoria, "Let's Be Clear with Shannen Doherty", el cual se estrenará el 6 de diciembre en iHeartRadio, y en el que planea hablar de su faceta como actriz y por supuesto, de los retos que ha tenido que enfrentar para sobrevivir día a día al cáncer.