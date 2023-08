Shakira recibirá el Video Vanguard Award en los MTV VMA 2023

La colombiana Shakira hará historia en los MTV Video Music Awards 2023 que se celebran el próximo 13 de septiembre, pues la cantante será la primera artista nacida en Latinoamérica en recibir el prestigioso premio que reciben las más grandes estrellas por su legado en los videos musicales. El Vanguard Award se entrega a la trayectoria de artistas y directores de videos musicales que han hecho "contribuciones destacadas" y han dejado un "profundo impacto" en la cultura pop.

Shakira, además de recibir el premio, realizará una presentación en vivo para conmemorar su amplia trayectoria musical que abarca éxitos tanto en inglés como en español. Será su primera presentación en los VMA tras 17 años de ausencia, señala Billboard.

La barranquillera inició su carrera en los años noventa, alcanzando gran éxito con sus álbumes Pies Descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998). Conquistó al mercado anglosajón con Laundry Service (2001) con éxitos como Whenever, wherever y Underneath Your Clothes. Luego llegarían Fijación Oral Vol. 1 y 2 con los "smash" hits La Tortura y Hips Don't Lie.

El éxito continuaría con She Wolf en 2009 y Sale el Sol en 2010, regresó en 2014 con su álbum homónimo y el éxito Can't Remember To Forget You junto a Rihanna. Incursionó en los sonidos urbanos en 2017 con el álbum El Dorado.

Desde 2022 ha estado lanzado varios sencillos que suponen el parte de la promoción del que será su nuevo álbum, destacan éxitos recientes como Te felicito con Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna y Copa Vacía con Manuel Turizo. Su controvertida colaboración con Bizarrap y el tema TQG con Karol G, la hicieron regresar al Top 10 del Billboard Hot 100.

Cabe señalar que en 2018 Jennifer Lopez fue la primera artista de ascendencia latina en ser honrada con este galardón.

En tanto, las mujeres han sido las que han predominado en recibir este premio en los años recientes, pues Rihanna (2016), P!nk (2017), Missy Elliott (2018) y Nicki Minaj (2022) han sido homenajeadas con el galardón.

Por otro lado, hay que destacar que Madonna fue la primera mujer en recibir el premio en la historia, esto en 1986; luego se le uniría Janet Jackson en 1990 y no sería hasta 2011 que una mujer volvió a recibir el galardón cuando lo entregaron a Britney Spears; Beyoncé lo tuvo en 2014.

El premio Vanguard se estableció desde la primera ceremonia en 1984, en ese año la recibieron en conjunto The Beatles, Richard Lester y David Bowie.

Años más tarde, en 1991, el premio cambió su nombre al Michael Jackson Video Vanguard Award, por ser considerado un pionero en el impacto cultural de los videos musicales.

Tras la muerte del denominado "rey del pop" y el estreno del documental Leaving Neverland (2019), en donde señalaban presunto abuso sexual realizado por Jackson a niños, MTV quitó el nombre de Michael Jackson del premio y se quedó como Video Vanguard Award.