Shakira es la favorita de los fans para cantar junto a Rihanna en el Super Bowl LVII

Rihanna es el acto principal que se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII. Algo que ha desatado mucha expectativa entre la prensa internacional y los fans.

Se trata del regreso a los escenarios de la diva pop de 34 años de edad, quien estuvo dedicada a su empresa Fenty Beauty y Fenty X Savage, así como a la maternidad por primera vez.

Algo que ha despertado emoción sobre la próxima presentación de Rihanna, es saber si tendrá invitados especiales en su espectáculo.

En el pasado, artistas como Madonna, quien cantó en el Super Bowl XLVI, tuvo como invitados al dueto LMFO y Cee Lo Green, mientras que Katy Perry hizo lo suyo en el Super Tazon XLIX, cuando cantó junto a Missy Elliot y Lenny Kravitz.

Sin embargo, otras estrellas lo han hecho en solitario como Lady Gaga en el 2017, mientras que The Weeknd lo hizo también solo en el 2021.

Muy pocos detalles se conocen sobre el regreso de Rihanna a los escenarios y su presentación en el Super Bowl; sin embargo, la revista especializada en música Billboard, hizo una encuesta para saber a qué artista les gustaría ver a los fans cantando junto a RiRi.

Las opciones estaban enfocadas en aquellos artistas que cuentan con colaboraciones junto a Rihanna. Sorprendió que Shakira es quien cuenta con más votos, con quien Rihanna canta en el tema Can't Remember To Forget You, que sirvió como sencillo principal del álbum Shakira lanzado en 2014.

El segundo lugar ocupa Eminem, con quien tiene los temas icónicos Love The Way You Lie y The Monster.

Por otro lado, le sigue Drake, con quien también canta varios temas como What's My Name, Take Care y Work.

El listado lo completan Jay-Z (Umbrella), Kanye West (Run This Town, Four Five Seconds), A$AP Rocky (Cockiness (Love It)), Coldplay (Princess of China), Kendrick Lamar (Loyalty) y DJ Khaled (Wild Thoughts).