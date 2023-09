Shaila Dúrcal se lanza contra Ángela Aguilar tras cover de La gata bajo la lluvia

Shaila Dúrcal, la hija de la cantante española Rocío Dúrcal no aplaude del todo el que Ángela Aguilar le haya cambiado el nombre a la canción "La gata sobre la lluvia", que su madre hiciera famosa en 1981, cuando se lanzó como parte de su disco de baladas Confidencias.

En junio, la hija de Pepe Aguilar, en colaboración con el DJ estadounidense de origen japonés Steve Aoki lanzaron el tema "Invítame a un café", una nueva versión de la canción de Dúrcal, el cual dividió opiniones de los cibernautas, mientras algunos aplaudieron la innovación, otros consideraron que le "dio en la torre" a un clásico de la llamada "española más mexicana" fallecida en 2006.

"No Angelita, no te queda la música electrónica, arruinaste la canción de una española que era más mexicana que tú...... Regresaste a Estados Unidos o vete a Argentina, porque los mexicanos no soportamos a mocosas malcriadas, presumidas, alzadas y con carencia de humildad". "Es un clásico de Rocío Dúrcal por favor porque arruinarla". "Acabaron de arruinar una obra maestra", se lee entre los comentarios de una publicación en Instagram que ambos cantantes compartieron.

Shaila Dúrcal tampoco aprueba canción de Ángela Aguilar

La cantante Shaila Dúrcal, de 44 años, se sinceró con la prensa mexicana que la interceptó a su llega a México, ahí fue cuestionada por el programa "Hoy" sobre la nueva versión de "La gata sobre la lluvia" que canta Ángela, la hija de Pepe Aguilar; precisó que se enteró porque sigue en redes a Steve Aoki, pero aseguró que no sabía cómo se llamaba el tema.

"Creo que le cambiaron el nombre, no sé hasta qué punto se puede, no sé cómo se llama", expresó, cuando la presa le dijo que el nombre era "Invítame a un café", Shaila respondió irónica: "Mira qué creatividad", y admitió que si la hubieran invitado a ella, seguro quedaba mejor:

"Hubiera quedado mejor que lo hubiera hecho yo, creo, ahora voy a hablar con Guetta, a ver qué onda", expresó en tono de broma, aunque admitió que es un acierto intentar opciones para llegarle a la gente joven.