Sexenio de AMLO tendrá récord histórico por homicidios en México

En algunos días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impondrá un récord histórico de violencia homicida registrada en el país, pues se estima que rebasará los 156 mil asesinatos del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, considerado hasta el momento el más violento.

La actual administración acumulaba hasta el martes pasado 155 mil 546 homicidios dolosos, de diciembre de 2018 al 16 de mayo pasado, con lo que restaban solamente 520 para llegar a los 156 mil 66 de su antecesor, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario consultadas por EL UNIVERSAL.

En casi 54 meses de gobierno, López Obrador superó las muertes intencionales registradas por el Inegi en los sexenios de sus rivales políticos Vicente Fox Quesada, con 60 mil 280, y Felipe Calderón Hinojosa, con 120 mil 463.

"Los datos muestran que se está por alcanzar un nuevo récord de violencia para un periodo sexenal en la historia contemporánea y, de seguir la tendencia como hasta ahora, los homicidios dolosos rondarán los 180 mil al cierre del sexenio", advirtió el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas.

Casi en su recta final, el primer gobierno de izquierda en México se perfila para pasar a la historia como un periodo sexenal de récords en materia de asesinatos, ya que al momento tiene la marca anual de asesinatos con 36 mil 773 en 2020, además de que acumula el mayor número de meses con más de 3 mil víctimas, de acuerdo con las estadísticas del Inegi elaboradas con base en actas de defunción.

"Se trata de datos que no dan margen a la controversia, pues son de fuentes oficiales, construidos y difundidos por las propias autoridades gubernamentales, que demuestran que la estrategia de seguridad no funcionó", agregó Márquez Blas, quien señaló que la mayoría de los crímenes en México son perpetrados por el crimen organizado y que a partir de finales de mayo cada día que transcurra habrá un nuevo récord histórico de víctimas de homicidio en el país.

En asesinatos por día, la administración de López Obrador registró el 1 de diciembre de 2019, en su primer aniversario de gobierno, 127, la cifra más alta hasta el momento, según el reporte preliminar diario de este delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Este sexenio terminará con los peores números de incidencia delictiva de la historia reciente. Le deja una herencia muy peligrosa a quien llegue después del presidente López Obrador. Lo más triste es que el Presidente sigue asegurando que las cosas van bien cuando no hay evidencia de hecho", afirmó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

En entrevista, Rivas Rodríguez afirmó que la estrategia de abrazos, no balazos, que en teoría significa atender las causas de la violencia, no tuvo efecto, pues no abarcó el combate a los delincuentes y el aseguramiento de drogas ni sentencias condenatorias para los criminales.

El titular del ONC prevé que el actual sexenio concluya de manera violenta, como suele suceder al final de cada administración, con un estimado de 190 mil asesinatos, lo que sería un récord histórico en la materia.