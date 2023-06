Hace 25 años se estrenó en la TV, Sex and the City, y la verdad es que su impacto todavía perdura.

Fue el 6 de junio cuando la serie llegó al canal de paga HBO, dando de qué hablar desde ese instante.

Se trata de una de las franquicias más icónicas y memorables de la televisión.

Durante estos años "Carrie", "Samantha", "Charlotte" y "Miranda", interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Charlotte Nixon respectivamente, cautivaron con sus aventuras en la ciudad de Nueva York, mientras exploraban la amistad, el amor, la moda y la independencia.

A lo largo de las seis temporadas, dos películas y la serie Max Original, And Just Like That...; que le da continuidad a Sex and the City; este proyecto ha dejado un legado de momentos inolvidable para los fans.

La cuenta de Instagram de HBO publicó un video en el que Parker, Nixon y Davis reflexionan sobre los 25 años de Sex and the City.

"Hemos creado familias, hemos creado relaciones. Los amamos por compartir con nosotros durante tantos años", dijeron las actrices.

Kristin Davis, también usó sus redes sociales para hablar de la franquicia.

"¡Es imposible creer que han pasado 25 años! Me considero la persona más afortunada del mundo por ser parte de esta historia que nos conecta a tantos de nosotros. ¡Ha sido y sigue siendo una ALEGRÍA!", posteó.

En un recorrido hecho por HBO Max de Sex and the City se dieron a conocer por medio de un comunicado instantes famosos de la serie y detalles de sus personajes.

"Nos encontramos con la famosa frase de 'Carrie': '¿Qué es lo que pasa con los hombres?', que capturó la frustración y las dudas que hemos experimentado en nuestras vidas amorosas.

"También recordamos el primer encuentro de 'Carrie' con el misterioso y seductor 'Mr. Big' en un bar de Nueva York, un momento que marcó el comienzo de una relación tumultuosa y apasionada que se desarrollaría a lo largo de la serie", menciona la misiva.

La serie también presentó a "Samantha Jones", la amiga audaz y liberada sexualmente que desafió los estereotipos y se convirtió, para muchos y muchas, en un símbolo de empoderamiento femenino.

Su valiente enfrentamiento y victoria sobre el cáncer de mama se convirtió en un hito en la serie y le recordó al público la importancia de la resiliencia y la autoestima.

Además, es imposible olvidar la inimitable "Charlotte York", cuya búsqueda del amor y la maternidad nos cautivó a todos. Desde su desgarrador robo del nombre del bebé hasta su adopción de "Lily", el camino de "Charlotte" estuvo lleno de giros y vueltas emocionales que reflejan las luchas y los triunfos de muchas mujeres en la vida real.

"Miranda Hobbes", la abogada pragmática y cínica del grupo, mostró el valor de la amistad verdadera y el poder de la autosuficiencia. Su historia de convertirse en madre soltera y enfrentar los desafíos de la maternidad nos mostró que las mujeres pueden lograr cualquier cosa que se propongan, incluso en las circunstancias más difíciles.

A detalles

Más de la famosa franquicia

La serie es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell.

Ambientada y filmada en la ciudad de Nueva York, la serie sigue la vida de cuatro mujeres.

Sex and the City ha recibido elogios y críticas por sus temas y personajes, y se le atribuye haber ayudado a aumentar la popularidad de HBO como cadena.

La serie ha ganado varios reconocimientos, incluidas siete de sus 54 nominaciones a los premios Emmy, ocho de sus 24 postulaciones a los premios Globos de Oro y tres de sus 11 nominaciones al Screen Actors Guild Award.

El 11 de enero de 2021 se anunció un secuela de la serie original Sex and the City, And Just Like That... y cuenta con las estrellas originales, con la excepción de Kim Cattrall, pero volverá para la nueva temporada.