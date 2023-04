SEVILLA ‘A LA EUROPA’

El Sevilla es a la Europa League lo que el Real Madrid a la Champions. Y ayer quedó demostrado en Old Trafford al conseguir un empate inexplicable en los minutos finales. Llegarán con (mucha) vida al duelo de vuelta de los Cuartos de Final en el Sánchez-Pizjuán el próximo jueves.

El United ha caído en rendimiento y en suerte. Bien es cierto que tras la Copa del Mundo el equipo de ten Hag mejoró a niveles escalonados y logró de Marcus Rashford ser el jugador más constante de las cinco grandes ligas. Y en su contraparte, Erling Haaland había caído del nivel que nos acostumbró antes de ese parón abrupto de invierno. El noruego venía marcando prácticamente seis goles a la semana, números que tampoco deben ser habituales. Ahora, Erling sigue en racha y rompiendo récords en su primera campaña Ctizen.

Pero hablando del Manchester United, no solo hay que mencionar el enorme trabajo de su entrenador y los resultados que ha conseguido. Aunque no se diga públicamente, y veamos que la presión mediática obliga al equipo Red Devil a ganar prácticamente todo aunque esté en crisis desde hace una década, el objetivo sustancial era uno: clasificarse a la siguiente Champions League.

¿Por qué? Porque con eso el club vuelve a ingresar cifras millonarias, pero también porque es un atractivo para que los jugadores actuales se queden o renueven, o incluso que los posibles fichajes terminen por decidirse en firmar por el equipo inglés. Pues ese objetivo, si bien no está asegurado, va por muy buen camino en la liga inglesa. Y otra vía es ganar directamente la Europa League, situación que parece ponerse en duda tras el juego de ayer.

SEGUNDO TIEMPO

La fatídica lesión de Rashford el pasado fin de semana despertó inquietudes en el entorno del United. Sin embargo, el equipo ha mostrado solidez en defensa y sobre todo cuando Casemiro está presente. Los regresos de Eriksen y Martial ayudaban a pasar el trago amargo. Además, el Sevilla no viene muy bien en LaLiga y el primer juego era en casa, así que todo parecía sonreír para los rojos.

Y así lo fue, al menos hasta los últimos minutos del duelo. No pasaba ni el primer minuto de juego cuando ya habían anotado, aunque fuese anulado por fuera de lugar. La presión era incesante. El Manchester quería terminar la eliminatoria a como diera lugar. Para el minuto 21 Sabitzer ya había marcado doblete y la fiesta se veía venir al Teatro. Sin embargo, para el final del primer tiempo Bruno Fernandes recibía una tarjeta amarilla y con eso se perdía la vuelta. En la segunda mitad no hubo ni a dónde hacerse. Lesiones de Varane y de Lisandro (que ni siquiera pudo salir por su propio pie) así como dos autogoles en ocho minutos para echar a perder una fiesta y levantar dudas sobre el poderío Red Devil la próxima semana.

El problema de los autogoles es que fueron de dos defensas: Malacia y Maguire. Y no solo fueron esas acciones, sino que estuvieron mal en el encuentro. Es un problema porque hablamos de que de la defensa titular el único que estaría es Wan-Bissaka (y a eso sumémosle que Dalot no está en forma) por lo que deberían repetir Maguire, Malacia y sumarles a Lindelof para la vuelta, probablemente. Arriba, Sancho no anda bien. Bruno no estará y una opción sería Eriksen ahí, y McTominay o Fred para acompañar a Casemiro. Habrá que ver, porque los títulos empiezan a encaminarse y abril no para.

TIEMPO EXTRA

Manchester United tiene un mal historial ante Sevilla. En la Champions del 2017-2018 empataron a cero en el SánchezPizjuán y en Old Trafford cayeron 1-2. En la Europa League del 2019-2020 Sevilla derrotó 2-1 al equipo inglés. Ayer, en la ida de los Cuartos de la Europa, los andaluces sacaron un empate agónico del ‘Teatro de los Sueños’ con dos autogoles de los locales.

[email protected]