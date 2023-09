Series perfectas para mataronear si amas la moda

Sex and the city fue una de las series más icónicas de finales de los 90, que con seis temporadas transmitidas entre 1998 y 2004 se ganó el cariño del público, tanto que en 2021 finalmente tuvo su secuela, And just like that.

Si la primera serie ya era un ejemplo de moda y glamour en la ciudad, la secuela, que recién terminó su segunda temporada, no se queda atrás.

Eso nos lo demostró, incluyendo el glamour de la Met Gala en su primer episodio, con el personaje de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) luciendo el vestido Vivian Westwood que no era otro, sino con el que se iba a casar con Mr. Big, o el personaje de Charlotte York Golden Blatt (Kristin Davis) luciendo una falda a rayas, bustier negro y blazer rosa, de John Galliano (uno de los diseñadores de vestuario de la serie), eso por mencionar solo uno de los momentos icónico de la serie.

Pero así como las amigas, incluidas Cynthia Nixon (quien interpreta a Miranda Hobbes) y Kim Cattrall (como Samantha Jones, que regresó para el último capítulo de esta segunda temporada) son todo un ejemplo de estar a la moda, hay otros personajes ya icónicos en esa línea y uno de ellos, que además ya es un clásico de la pantalla, es Fran Fine, la protagonista de La niñera.

La serie, que se transmitió de 1993 a 1999, estuvo protagonizada por Fran Drescher como la vendedora de cosméticos que, por azares de la vida, termina al cuidado de los tres hijos del productor de teatro Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) y quien tenía un gran sentido de la moda, presentando en cada episodio diferentes vestuarios que a la fecha son icónicos. Actualmente, puede verse por diversas plataformas: HBO Max, Claro Video, Prime Video y Tubi.

Otra historia basada en el mundo de la moda es la serie española Velvet (Netflix, Prime Video, Claro Video), ambientada en 1958 y que presenta una historia de amor entre una costurera llamada Ana (Paula Echevarría) y Alberto (Miguel Ángel Silvestre), quien está destinado a heredar el imperio de la moda de su padre.