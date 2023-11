Serie de Echo estrenará 'Marvel's Spotlight', el proyecto sin continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel

Gran sorpresa acaba de dar Marvel, puesto que la nueva serie por estrenarse en Disney+, Echo, presentará un nuevo formato bajo el lema de Marvel's Spotlight.

Este nuevo proyecto tiene la intención de presentar historias basadas en diversos personajes de Marvel, los cuales estarán lejos de la continuidad del Universo Cinematográfico, pues estarán centradas al cien por ciento en sus propios mundos y villanos.

Según señalan en Marvel.com: "Marvel Spotlight brinda una plataforma para llevar a la pantalla historias más fundamentadas y basadas en personajes y, en el caso de Echo, centrarse en lo que está en juego a nivel de la calle por encima de la continuidad más amplia del MCU".

La información recuperada por The Hollywood Reporter, señala que así como no era necesario leer Los Vengadores o Los Cuatro Fantásticos en los cómics para distrutar de un comic de Ghost Rider Spotligt, la audiencia no necesitará haber visto otros contenidos de Marvel para entender la historia de la protagonista de Echo, Maya.

El personaje estelar de Echo/ Maya López es interpretado por la actriz Alaqua Cox.

Cabe señalar que los cinco episodios de Echo se estrenarán en simultáneo en Disney+, dejando atrás el formato de un episodio a la semana.