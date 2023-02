Sería incapaz de hacer algo así: Pablo Montero sobre acusación de abuso sexual

Luego de que este lunes trascendiera la noticia de que las autoridades de Chiapas giraron una orden de localización y presentación sobre Pablo Montero para hacer frente a las imputaciones de abuso sexual que presentaron dos mujeres en su contra, el cantante ha respondido molesto ante los cuestionamientos de la prensa.

Fue la Revista TVNotas quien logró platicar vía telefónica con Montero sobre la denuncia, tema que dice desconocer y que él “no ha hecho nada”.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Me enca… que me hagan estas cosas, nunca en la vida haría eso. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”.

El también actor que recientemente encarnó a Vicente Fernández en la bioserie, El último rey, aseguró que se trata de una mentira y que no tiene nada que esconder, y que además el próximo 12 de febrero tiene una presentación en Jalisco.

“La verdad, me acabas de sacar mucho de onda, pero yo no tengo miedo de nada, ni a la cárcel ni a nada, lo que tengo que hablar lo diré con la verdad”.

Mencionada fuente, le insistió a Pablo Montero que se trataba de una situación delicada y le preguntó si buscaría a alguien para que lo asesore legalmente.

“No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada”.

G.O.