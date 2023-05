Sergio Sepúlveda es captado peleando con otro hombre en pleno concierto de Gloria Trevi

El conductor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, se volvió el centro de atención luego de protagonizar una pelea con otro hombre en pleno concierto de Gloria Trevi en Aguascalientes.

A través de redes sociales se comenzó a viralizar un video en donde se ve al presentador de TVAzteca discutiendo con las personas que se encontraba en la parte de atrás. Posteriormente, un hombre de camisa rosa se acercó a él y comenzaron también a discutir.

A pesar de que no se sabe el contexto de este video, la página de TVyNovelas y diversos usuarios en redes sociales sostuvieron que la pelea se debió a que el conductor de Venga la Alegría no dejaba ver a la gente que se encontraba en la parte de atrás debido a que se la pasó cantando y bailando todo el tiempo.

Este video desencadenó un sin fin de comentarios en redes sociales, donde internautas reprobaron la actitud de Sergio Sepúlveda, mientras que otros mostraron su apoyo, asegurando que a un concierto se iba a disfrutar.

"Dicen que es muy prepotente el tipo, siente que por ser 'famoso' puede hacer lo que quiere y pues ya vio que no", "En mi opinión existen fans que viven el concierto al máximo así soy yo que bailan, saltan, gritan, cantan y sorry si no dejamos ver, pero creo que sí vas a ir a disfrutar solo del artista elige VIP para que no te molesten", fueron uno de los comentarios que se podían leer.