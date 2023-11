Sergio Mayer cuenta su 'verdad' en el libro Entre el infierno y el éxito

Sergio Mayer hizo una pausa con el "Team Infierno" para estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para promover Entre el infierno y el éxito, donde no desmiente sus nexos con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

"Hablo de cosas que nunca había hablado, aclaro cosas que se habían quedado ahí en el tintero, expongo mi verdad, mi punto de vista, mi realidad, cuento mi historia desde mi versión", declaró el actor, quien se dijo orgulloso de poder entrar al mundo literario.

Por otra parte, Mayer habló sobre las declaraciones de la periodista Anabel Hernández, quien en su más reciente libro Las señoras del narco: amar en el infierno, expuso los presuntos vínculos del actor con narcotraficantes.

"No tengo duda que Anabel lo va a leer, porque aquí yo toco el tema que ella lleva 18 años investigándome, según ella, yo digo 'ojalá me la topara aquí en la Feria Internacional del Libro', seguramente ella va a venir y me encantaría poder tener una confrontación, un debate con ella al respecto".

Por último, Mayer manifestó que Anabel Hernández no cumplió con su profesión, pues como periodista nunca lo buscó para conocer su versión sobre supuestos nexos con narcotraficantes. "Ella nunca, en estos 18 años, jamás, me ha mandado un mensaje, un correo, una llamada telefónica para entrevistarme y escuchar de voz propia mi historia (…) Hablo de ella en este libro y de mi acercamiento con un narcotraficante, sí, bajo qué circunstancias y esa es mi verdad, esa es mi realidad, y eso lo confronto justo con ella", aseveró.