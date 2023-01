Sergio Mayer asegura que Luis De Llano no reconocerá que fue un error estar con Sasha Sokol

A poco más de 10 meses de que Sasha Sokol asegurara haber sido víctima de abuso por parte del productor Luis de Llano, Sergio Mayer ha hecho nuevas revelaciones al respecto.

De acuerdo con Mayer, el famoso productor no estaría dispuesto a reconocer el error que cometió hace tantos años al involucrarse con una menor de edad, esto a pesar de que él mismo lo ha aconsejado para que esta situación pueda terminarse pronto.

"Hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error y le dije: ‘No puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error’", dijo el exdiputado para el programa "Siéntese quien pueda". Sin embargo también pidió un poco de comprensión, pues está convencido que todo fue "por amor".

(FOTO: ESPECIAL)

Pero la decisión de no cambiar esta postura no vendría del propio productor, sino de su equipo de abogados, según relató Mayer: "Para él ha sido muy difícil reconocerlo, y me dijo que sus abogados le habían recomendado no hacerlo", agregó.

Asimismo, explicó que aunque el caso de De Llano es el único que se encuentra bajo la lupa, existen muchos más que no han salido a la luz, eso sí, según su punto de vista, lo que hace la diferencia es que el hermano de Julissa sí llegó a tener sentimientos por la exTimbiriche: "Hay que entender que Luis, gracias a su estatus, tenía lo que quería; pero Luis se enamoró y él lo ha reconocido. Simplemente, debe decir ‘Me equivoqué, pero lo hice por amor’. Y hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores se manejaban así".

El exGaribaldi también detalló que muy a pesar del gran cariño que le tiene a Luis de Llano, siempre estará del lado de la justicia, por lo que reconoce el valor de Sasha y le expresó su apoyo y solidaridad: "Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y como lo ha expresado", concluyó.