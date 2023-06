Serán millonarios tras laudo laboral

La mayoría de los exdirectores municipales de la Administración 2004-2007 beneficiados por el laudo laboral, no laboraron por mas de tres años en el Ayuntamiento, pues eran empleados de confianza pero debido a la sentencia y la ley que los respalda, se harán millonarios.

Son 55 extrabajadores que restan al Ayuntamiento de Lerdo por liquidar, en su mayoría exdirectores municipales, y representan en conjunto una erogación de 151 millones 433 mil pesos del erario público del Municipio de Lerdo.

A junio de este año, estos son los exdirectores que mas recursos recibirán por haber laborado en la administración municipal panista 2004-2007, tras lo cual demandaron despido injustificado:

El exdirector de Protección Civil, Rafael, 5 millones 960 mil pesos; la exdirectora de Recursos Humanos, Alejandra, 6 millones 412 mil pesos; el exdirector de Desarrollo Social, Jorge Manuel, 5 millones 627 mil pesos; el exdirector de Obras Públicas, Fernando Eleazar, 6 millones 771 mil pesos; el exsecretario del Ayuntamiento, Luis Alberto, 5 millones 770 mil pesos; el exencargado de la caja de ahorro de los trabajadores del Municipio y de Bolsa de Trabajo, Francisco de Asís, 5 millones 579 mil pesos;

Y es que los salarios del último año se dispararon, por ejemplo, la directora de Recursos Humanos ganaba lo mismo que el director de Obras Públicas en el último año, 2007, siendo 984 pesos diarios.

También, el entonces director de Fomento Económico percibía un salario diario de 400 pesos, mientras su subordinado, el encargado de la Bolsa de Trabajo, cobraba un salario diario de casi el doble, llegando a los 791 pesos.

Por ese motivo, el exdirector de Fomento recibirá 3 millones 572 mil pesos, mientras que su subordinado de Bolsa de Trabajo recibirá más de 5 millones.

Otro caso particular es de quien fuera director Jurídico, Jorge, quien en abril de 2007 dejó de laborar una quincena, para luego ser recontratado por el Ayuntamiento con un sueldo de 738 pesos diarios, superior al que tenía, razón por la cual recibirá de acuerdo al laudo laboral 4 millones 469 mil pesos.

Otra situación atípica fue la de Luis Francisco, quien en esa administración pasó de ser chofer de la Presidencia a coordinador de Desarrollo Rural. Fue en 2006 cuando fue dado de baja y recontratado el mismo día pero con el doble de sueldo. Ganaba ya entonces 984 pesos diarios, por encima del doble de la mayoría de los directores municipales, que no llegaban a ganar los 450 pesos diarios. Por esta razón, Luis Francisco recibirá de acuerdo al laudo laboral, 2 millones 303 mil pesos.

LO QUE SE LLEVAN OTROS EXDIRECTORES

El exsubdirector de Deportes del Municipio, Jesús Alfredo, recibirá 3 millones 201 mil pesos; la exdirectora de Atención a la Mujer, Silvia, 2 millones 711 mil pesos; La exdirectora de Prevención Social, Silvia Marcela, 3 millones 606 mil pesos.

El exdirector de Atención Ciudadana, José Guadalupe, 3 millones 533 mil pesos; el exdirector de Alcoholes, Fernando, 2 millones 971 mil pesos; el exdirector de Educación, Luis Abel, 3 millones 933 mil pesos; el exdirector de Desarrollo Rural, José Rosario, 3 millones 386 mil pesos; la exdirectora de Servicios Jurídicos del Municipio, Dora Alicia, 4 millones 012 mil pesos; el exdirector de Tránsito y Vialidad, Héctor Alfonso, 4 millones 210 mil pesos.

Recientemente, en Lerdo se desató una polémica porque el alcalde Homero Martínez, refirió que el actual presidente del PAN en Lerdo, Roberto, es uno de los beneficiados con el laudo laboral, aunque no de los que más ganarán. Tampoco de los que menos.

"Yo he seguido el camino de la legalidad, y no tengo la culpa que mi patrón a través de su representante legal, que es el presidente municipal, no me haya pagado lo que me correspondía al inicio del problema, esos presidentes municipales del mismo partido, al igual que el actual, prefirieron postergar el pago de las prestaciones a las que como trabajador despedido tengo derecho, y eso generó que las cantidades aumentarán; entonces, ellos no me pueden culpar por su negligencia", dijo el presidente del PAN.

Montos

Lo que se llevan:

* Son 15 extrabajadores en el rango de un millón y hasta un millón 983 mil pesos; (27.27 % del total).

* Son 14 en el rango de dos y hasta 2 millones 973 mil pesos; (25.45 %). En tanto 10 están en rango de 3 millones y hasta 3 millones 912 mil pesos; (18.18 %).

* Tres se llevarán arriba de 4 mdp; (5.45 %). Son 5 los que se llevarán arriba de 5 millones de pesos; (9.09 %)

* Dos se llevarán arriba de 6 mdp (3.64%). Uno se llevará más de 315 mil pesos (1.82 %).

* Dos se llevarán más de 400 mil pesos; (3.64 %) y 3 arriba de 900 mil pesos; (5.45 %).