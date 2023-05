Serán eternamente jóvenes

Ya lo dijo Rosalía, la fama puede ser traicionera "como ella viene, se te va". En el mundo del entretenimiento, son varias las figuras que han fallecido de manera repentina cuando están en el mejor momento de su carrera artística. Por ejemplo, existe el llamado "club de los 27", en donde se dice que una especie de maldición, o simple coincidencia ha hecho que grandes artistas mueran a esa edad temprana, los casos más conocidos son los de Amy Winehouse y Kurt Cobian, el vocalista de Nirvana. Sin embargo, han ocurrido en el mundo del espectáculo, tanto en la música como la actuación, decesos repentinos de estrellas jóvenes, que no necesariamente se relacionan con el "club de los 27".

RIVER

Tal es el caso del ícono del cine River Phoenix (Stand By Me, 1986), el hermano mayor de Joaquin Phoenix (Joker, 2019), su deceso fue muy sonado en el Hollywood de los años noventa. River tenía solamente 23 años cuando murió.

De acuerdo al periodista Gavin Edwards, editor de Rolling Stone, la muerte de River ocurrió en el Viper Room, un centro nocturno que se encontraba en el Hollywood Walk. El club era concurrido por figuras famosas jóvenes de principios de la década de 1990, en parte propiedad de Johnny Depp. Según relata Gavin, River murió por una sobredosis de "speedball", una combinación de heroína y cocaína. Esa noche del 30 de octubre de 1993, estaban presentes River, su novia Samantha Mathis; su hermana Rain y su hermano Joaquin. El libro de Gavin, Last Night in the Viper Room, cuenta la vida y muerte de River Phoenix, a quien describe como un ícono que se fue muy pronto. Para recordarlo quedan sus películas: My Own Private Idaho (1991) y Running on Empty (1998).

NAYA

La fama es algo que le costó mucho a Naya Rivera, en su autobiografía la actriz relata que desde su nacimiento ya tenía una agente y a los siete meses de edad ya estaba haciendo comerciales. Para cuando Naya tenía cinco años ya era parte de una comedia de televisión llamada The Royal Family (1991). Naya siguió actuando toda su infancia y adolescencia con pequeños papeles en series como The Fresh Prince of Bel-Air, sin embargo, estuvo a punto de abandonar la actuación, no había llegado ningún papel importante, incluso audicionó para protagonizar High School Musical. Fue hasta el 2009 que se estrenó Glee y el nombre de Naya lo conoció todo el mundo. Glee finalizó en 2015, sin embargo, Naya seguía en el estrellato, para 2020 era protagonista de una serie de TV (Step Up: High Water) y se dice que planeaba lanzar nueva música. Su vida terminó cuando desapareció el 8 de julio del 2020 en el lago Piru, en California luego de que rentó un bote junto a su hijo de 4 años, el niño fue localizado solo sobre la nave. Tras una búsqueda, su cuerpo fue localizado el 13 de julio, la causa de muerte fue por ahogamiento. Tenía 33 años.

AALIYAH

Se dice que el destino de Aaliyah era ser la reina del r&b, algunos todavía la consideran como tal. Aaliyah murió cuando su carrera estaba llegando hasta lo más alto, tenía solamente 22 años. Su deceso ocurrió el 25 de agosto de 2001 en un accidente de aviación en las Bahamas. El avión en el que viajaba se estrelló poco después del despegue. En el accidente murieron en total 9 personas. Una investigación reveló que el piloto tenía rastros de cocaína, por lo que la familia de Aaliyah presentó una demanda.

El motivo del viaje era para grabar el videoclip de su canción Rock that Boat, el cual sí terminó. El tema se convirtió en un éxito internacional. La influencia de Aaliyah es innegable, artistas como Zendaya y Kim Kardashian se han inspirado en su estilo para vestir; mientras que músicos como The Weeknd, Outkast y Drake han usado samples de sus canciones. Su legado, a pesar de tener una carrera corta, ha sido comparado con el de Janet Jackson y Beyoncé. Por otro lado, también hizo historia en el cine con la cintas de culto Romeo Must Die (2000) y Queen of the Damned (2002).

CAMERON

Los 20 años que Cameron Boyce estuvo en el planeta fueron suficientes para marcar la infancia y adolescencia de muchos. Su rostro será siempre recordado por aparecer en la pantalla de Disney Channel en series y películas de éxito internacional. El actor estadounidense falleció el 6 de julio de 2019 luego de que sufrió un ataque epiléptico, según los reportes, fue encontrado por las autoridades en su casa en Los Ángeles, California. De acuerdo al pronunciamiento de su familia, Boyce murió mientras dormía.Cameron hizo su debut actoral siendo un niño en el video That Green Gentleman (Things Have Change), en donde dio vida a una versión infantil del guitarrista Ryan Ross. La fama de Cameron surgió en Disney, primero tuvo pequeñas apariciones en Good Luck Charlie y Shake It Up, sin embargo, su primer papel estelar fue en la comedia Jessie. La fama internacional llegó gracias a la trilogía de Descendants en donde dio vida a "Carlos", la primera cinta se estrenó en 2015, la última entrega se estrenó en agosto de 2019, a un mes de su muerte.

LEFT EYE

Lisa Nicole López, mejor conocida como Left Eye, formó parte de una de las girl bands más populares de los años noventa, TLC. Su muerte ocurrió en abril del 2002, la rapera sufrió un accidente vial mientras realizaba un documental en Honduras. Lisa tenía 30 años de edad el día de su muerte.

En ese momento el grupo había terminado de grabar su cuarto álbum de estudio "3D", el cual fue lanzado en octubre del 2002 y surgió el éxito Girl Talk, fue el último trabajo del grupo, hasta que en 2017 las integrantes restantes de TLC, T-Boz y Chilli, se reunieron para lanzar su quinto trabajo de estudio homónimo.

El legado de TLC es innegable, hasta la fecha es uno de los grupos femeninos que más discos han vendido en el mundo, codeándose con las Spice Girls, The Supremes y el grupo de K-pop 2NE1.

Como solista lanzó el álbum Supernova en agosto de 2001, del cual se desprendió el éxito The Block Party. Su vida fue contada en el documental The Last Days of Left Eye estrenado en 2007.

IDOLS

Otros casos sonados son los de figuras de la industria coreana del entretenimiento, tanto del K-pop, así como estrellas de K-dramas. La mayoría han sido asociados a suicidios, por lo que es objeto de estudio la muerte de los "idols". Se dice que su entorno está lleno de presiones, tanto de quienes manejan su carrera, como de la misma sociedad. Los estándares por cumplir son muy altos. Entre los casos más sonados de estrellas de K-pop fallecidas están los de Choi Jin-ri mejor conocida como Sulli, falleció a los 25 años, fue encontrada sin vida en su departamento en octubre de 2019, era integrante del grupo f(X). Más reciente trascendió la muerte de Moonbin, integrante del grupo Astro, fue encontrado sin vida en su apartamento la noche del 19 de abril a los 25 años.

La fama les llegó a muy corta edad a todas estas figuras, antes de siquiera ser adultos ya eran grandes estrellas del entretenimiento, pero el final de vida ocurrió muy pronto. Lo que si vivirá para siempre es su legado, siendo recordados por siempre como estrellas jóvenes.