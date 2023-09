'Ser Guerrero de Honor es un orgullo', cuenta Matías Vuoso

Mañana será uno de los días más importantes para el "Toro" Vuoso. A pesar de haberse retirado años atrás como futbolista profesional, este domingo vivirá uno de los días más emotivos de su vida.

En el marco de los festejos del 40 Aniversario de Club Santos Laguna, se le reconocerá junto a Juan Pablo "Chato" Rodríguez, con quien fue campeón en el Clausura 2008 de la Liga MX, como nuevos Guerreros de Honor.

Matías defendió la camiseta albiverde en dos etapas, de 2003 a 2006 y de 2007 a 2010. Entre ambos periodos disputó 256 partidos y anotó 107 goles, lo que lo ubica como el segundo máximo goleador en la historia de los Guerreros.

En el palmarés individual del nacido en Argentina, destaca los campeonatos de goleo del Clausura 2005 y Apertura 2005. Vicente José, fue elegido por la afición lagunera a través de una votación.

Sobre la distinción confesó: "Ser nombrado Guerrero de Honor es un orgullo. Son pocos los jugadores que lo han logrado en esta corta pero tan rica historia que tiene Santos Laguna. Para mí es algo espectacular, es ponerle una cereza al pastel a toda mi historia con el club".

RECUERDOS

De los mejores recuerdos que tiene con el equipo de la Comarca, es que nunca imaginó que fuera a ser el último anotador del viejo estadio Corona y el primero en el Territorio Santos Modelo, cosas que lo dejaron marcado para toda la vida.

"Cada que estoy en Torreón la gente me lo recuerda, y que bonito es estar en las letras grandes de un club tan importante como lo es Santos Laguna. A veces uno no cae en razón de lo que significa este nombramiento, es hermoso el que me haya elegido la afición, entonces es mandarle un agradecimiento enorme y espero que se haya quedado satisfecha con mis actuaciones", expresó.

Dejó en claro que siempre dio todo por el beneficio del equipo albiverde, a pesar de vestir otras playeras como la de América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y en el entonces ascenso con los Correcaminos de la UAT, donde colgó los botines.

"Santos Laguna es el equipo de mis amores, es el club que me devolvió a la vida después de haber tenido un mal paso por Manchester City, me hizo volver a ser feliz jugando futbol y eso no tiene precio", finalizó.