SEP y Presidencia impugnan freno a libros de texto en Chihuahua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite recursos de reclamación presentados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Consejería Jurídica de la Presidencia contra el acuerdo del ministro Luis María Aguilar Morales, por el que admitió la controversia constitucional 400/2023 de la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, que frenó la distribución de los libros de texto gratuitos en el estado.

Los expedientes fueron turnados a los ministros Arturo Zaldívar y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respectivamente.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó al máximo tribunal del país que sus impugnaciones contra el ministro Aguilar Morales se sometan a decisión del pleno y se substancien y resuelvan de manera prioritaria.

"En relación con lo manifestado por el promovente, en el sentido de que el presente asunto sea resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá estarse a lo determinado en los puntos Segundo, fracción I , Quinto y Sexto del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el entendido de que los Ministros integrantes de este Alto Tribunal cuentan con la facultad de solicitar la remisión al Pleno de aquellos los asuntos que consideren que deba conocer dicha instancia".

"Ahora bien, de la lectura del escrito de agravios, es posible apreciar que el promovente solicita que el presente asunto se someta a la decisión del pleno para que se substancie y se resuelva de manera prioritaria", señaló.

AMLO pide esperar a decisión de la SCJN sobre libros de texto gratuito

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que esperar a la decisión de la SCJN sobre la distribución de los libros en Chihuahua y Coahuila, porque el ministro Luis María Aguilar "está de oferta".

"Tenemos que esperar a que esté ministro tan recto, honesto y justo, Luis María Aguilar, que entregó los amparos ¿saben cuánto tiempo se llevó? Creo que cinco para amparar a la gobernadora de Chihuahua para que no se entreguen los libros a los niños de Chihuahua, Y luego, encarrerado, presenta el gobernador de Coahuila, Riquelme, otra controversia para que no se repartan los libros y en tres días le otorga el amparo".

"Hasta ahora no ha habido otro, pero está en oferta, si alguien se anima puede ser que en 24 horas le entreguen el amparo".

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la 12 Región Naval, el Mandatario reiteró sus críticas al ministro Aguilar Morales pues lleva ocho meses sin resolver un caso donde el gobierno federal reclama 25 mil millones de pesos de impuestos a un gran contribuyente.

"Ayer me decían que podían estarse todo el tiempo, no tenían límite para resolver, cuando se trata de proteger a quien presuntamente le debe 25 mil millones de pesos a la hacienda pública no hay tiempo, pero para que no se repartan los libros tres días".

Acusó qué hay un acuerdo entre la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Aguilar Morales

"El 9 de agosto, la presidenta (de la Corte), porque claro que hay acuerdo, se lo entrega a este ministro, porque son del mismo bloque conservador. Uno podría decir ¿por qué no se lo entregó a otro ministro, por qué no se lo entregó a la ministra Loretta? No, ya estaba de acuerdo y en cinco días hábiles resolvió que no se entreguen los libros y el 16 de agosto el gobernador de Coahuila hace lo mismo y en tres días".

El Mandatario pidió a la presidenta de la Corte una explicación del porqué no se ha resuelto el caso de los 25 mil millones de pesos

"¿Cuándo se va a resolver, en un sentido o otro?, porque la Constitución establece que la justicia es pronta y expedita, es pronta y expedita para el flanco derecho, y para el pueblo, el flanco izquierdo, duerme el sueño de los justos".