SEP publica programas de nuevos libros de texto

Este martes fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los programas sintéticos con los que se elaboraron los nuevos libros de texto gratuito que serán entregados a más de 25 millones de estudiantes de educación básica.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, enfatizó que los libros de texto gratuitos para estudiantes de educación básica se elaboraron con base en programas sintéticos y analíticos trabajados, que debido a un proceso jurídico y a la pandemia de Covid-19 estuvieron detenidos.

Con la publicación de los planes sintéticos, quedaron abrogados los acuerdos 592, por el que estaban vigentes desde octubre de 2017 los planes y programas de estudio para educación básica, así como los programas vigentes de 2011.

La titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, rechazó que haya propuestas para quemar los libros de texto gratuitos (LTG), de los que se han distribuido hasta el momento 90 millones de ejemplares.

"Sería muy, muy lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemar libros. Simple y sencillamente no me cabe en la cabeza. No es una forma de crear, construir, es una forma que no la comparto", dijo en la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional.

Expresó que dentro del proceso educativo se busca que la "gente aprenda a tomar decisiones y que se haga cargo de sus propias decisiones, desde el autocuidado, hasta la decisión de lo que se quiere hacer en el salón, con los amigos, en la escuela y en la comunidad.