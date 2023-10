Señalan retroceso al excluir requisito de presentar carta de no antecedente penales

Eliminar legalmente el requisito de presentar carta de no antecedentes penales para acceder a empleos en el sector público o privado, representa un retroceso.

La diputada local Marisol Carrillo Quiroga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, se refirió a la reciente aprobación en el Congreso de la Unión de la omisión de dicho documento como requisito para emplear a personas en diferentes ámbitos.

Sin embargo, enfatizó que solicitar una carta de no antecedentes penales representaba la oportunidad de garantizar que no llegaran hombres violentadores a ocupar cargos públicos.

"Espero que pueda, no sé si resarcirse o no sé si arreglar esta situación, porque entonces tanta lucha para que un violentador no se presente, pues iría a saco roto", dijo la legisladora.

Lamentó la determinación de omitir este requisito, por considerarlo incongruente con los discursos de supuesta protección a las mujeres. A lo que añadió que contradice también la reciente creación de la Ley 3 de 3 en la que, precisamente, se establecía que los varones que hubieran sido sentenciados por violencia no podrían postularse ni acceder a cargos públicos.

Refirió la Alerta por Violencia de Género que tienen 16 municipios de Durango desde hace años, además de los casos de abuso, acoso y hostigamiento que sufren las mujeres diariamente.