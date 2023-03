Señalan de gordofobia al stylist Aldo Rendón tras burlarse de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro emocionó a miles de mexicanos tras llevarse la estatuilla dorada de los Oscar 2023, en la categoría de mejor película animada con "Pinocho". Sin embargo, tal parece que el triunfo del director no fue del agrado de todos.

Aldo Rendón es una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo. En redes sociales comparte sus opiniones sobre moda y belleza, aunque esta vez el cineasta no se salvó de sus críticas.

A través de Instagram, el experto en estilo publicó una foto de Guillermo del Toro con el texto "Ya ganó The Whale", con la cual comparó al mexicano con el personaje interpretado por Brendan Fraser.

El meme de Aldo Rendón le valió decenas de críticas y no solo eso, sino que los señalamientos sobre gordofobia llegaron a otras plataformas. Usuarios de Twitter expresaron su molestia a propósito de las burlas contra el cineasta.

Y es que la principal queja que recibió el estilista fue que atacó el físico de Guillermo del Toro, en lugar de centrarse en cómo iba vestido, ya que ese es su trabajo.

Al poco rato, el experto en moda dio de baja la fotografía. Pero no fue la única celebridad que resultó salpicada con sus comentarios.

Rendón también criticó el look de Ana de Armas y aseguró que la cubana iba vestida como si fuera de Culiacán. "¿Por qué la nominaron? La película no la aguanté ni 20 minutos, me dio más hueva que su look y alaciado de pelo de chavita bien", expresó sobre la actriz.

El fashion stylist es originario de Culiacán, Sinaloa, y cuenta con 25 años de trayectoria en el medio artístico. Además, ha trabajado como asesor de estilo y vestuario con celebridades, entre ellas, Belinda, Gloria Trevi, Ana de la Reguera, Galilea Montijo y Thalía.

En los trabajos de Aldo Rendón destaca su participación con las revistas Glamour México, GQ y Haunted Mag. También ha colaborado con marcas de belleza, entre ellas, Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci.

Asimismo, cuenta con un canal de YouTube donde comparte videos sobre reacciones a looks de celebridades, consejos y tips de moda.