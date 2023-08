Sección 35 del SNTE en La Laguna señala faltante de 56 millones de pesos

No se ha entregado el ahorro del periodo 2022-2023 a trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de La Laguna, debido a que hay recursos monetarios faltantes que ascienden a los 56 millones 916 mil 306.35 pesos.

El secretario general, Arturo Díaz González, aseguró mediante un comunicado que el dinero fue sustraído de la cuenta bancaria recaudatoria antes de concluir la administración anterior, sin motivo justificado.

La gestión pasada fue encabezada por Jorge Fernando Mora Garza y fue hace un año precisamente que hubo protestas y bloqueos en esta región por la falta de pago del ahorro magisterial.

Díaz González dio a conocer que el comité sindical que representa, cuenta con los recursos recaudados a partir de diciembre de 2022, que son por el orden de los 114 millones 478 mil 890 pesos. Sin embargo, indicó que el compromiso es entregar el ahorro completo a toda la base trabajadora, "por lo que seguimos gestionando el apoyo que nos brindará SNTE Nacional y el Gobierno del estado de Coahuila, quien también entregó en tiempo y forma su partida; sin embargo, tampoco está en la cuenta bancaria".

56.9 MDPSección 35 del SNTE señala que hay recursos faltantes por esta cantidad.

El líder sindical pidió el apoyo y respaldo del Magisterio para realizar las accionas que podrán emprenderse para recibir el Fondo de Ahorro Magisterial, "con la certeza de que el Comité Nacional nos respalda, y que se darán a conocer por medio de sus secretarios delegacionales, mismas que nos darán fuerza y soporte a los procesos legales interpuestos hacia los responsables, los cuales, son ejecutados por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE".

INCONFORMIDADES

En las redes sociales oficiales de la Sección 35, los trabajadores han mostrado su inconformidad y enviaron mensajes como: "Y si ya lo sabía, por qué hasta ahora quiere hacerlo, si desde que se le hizo la entrega recepción sabía lo del faltante, pero tal parece que le urgía la silla en lugar de rechazarlo por el faltante…", "Siempre nos hacen lo mismo, nunca respetan al docente, pero sí se nos exige en el trabajo", "No hay ahorro, no hay trabajo", "Y cuándo estarán los rateros en las rejas y los separados de su cargo por omisión y encubrimiento, esto no soluciona nuestros problemas ni la confianza que le dimos al nuevo comité" y "¿Por qué se confiaron?, ¿por qué cada año tenemos que estar exigiendo nuestro ahorro como si fuera regalado?...ya son cuatro años padeciendo esta arbitrariedad. Ojalá se hubiera hablado con la base desde antes, porque en unos cuantos días no se va arreglar algo que lleva meses pendiente".

El año pasado, se dio a conocer que el Fondo del Ahorro Magisterial se compone de una aportación del 7.5% por parte del Gobierno del estado y un 4% que se le descuenta al trabajador del sueldo base (07). El periodo de ahorro se compone de 24 quincenas; en esa ocasión fue del 16 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2022.

En 2022, el exsecretario general, Mora Garza dijo que eran alrededor de 9 mil docentes los que reciben cada año el ahorro magisterial y que en total, se entregaban 151 millones de pesos. Además, negó que se estuvieran jineteando el dinero y aseguró que ellos estaban pagando en tiempo y forma. Además dijo que estaban abiertos a una auditoría.