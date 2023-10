Senado rechaza designar a exgobernador de Nayarit como consejero de CFE

El Pleno del Senado de la República rechazó la designación del exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al no alcanzar la mayoría calificada por la falta de un solo voto.

Echevarría García vio frustrado su nombramiento, pues necesitaba 58 votos a favor, pero solo alcanzó 57, por 21 en contra y ocho abstenciones, por lo que no logró el apoyo de las dos terceras partes de los 86 senadores presentes en la sesión.

Uno de los votos en contra fue del senador Emilio Álvarez Icaza, quien advirtió que no podía estar de acuerdo con que se premie a un gobernador de oposición que entregó su estado a Morena.

"Este nombramiento es esencialmente un mensaje político desde el nivel federal para arropar a Antonio Echevarría García. No le da fuero legal, pero sí fuero político. (…) Es la típica conducta de premiar la entrega, él era el gobernador anterior, Morena ganó y ahora se le da este premio. Y es una pauta política que yo no puedo acompañar. Yo no puedo acompañar que el premio a quien entrega, a quien se somete, tenga como fin último un cargo en el gobierno federal, es un mensaje pedagógico tremendamente desalentador", afirmó el senador del Grupo Plural.

En contra parte, el morenista Félix Salgado Macedonio defendió la designación presidencial, al señalar que se trataba de un gesto de pluralidad política.

"A mí me parece que es una muy buena propuesta que nos está enviando el presidente y entonces yo estaría viendo contador Icaza un equilibrio de fuerzas políticas y yo te invitaría a que votaras… Lo que estas planteando está desfasado y no corresponde a la realidad, cuando yo te estoy explicando que la propuesta de este señor es un equilibrio de fuerza política", expresó el legislador guerrerense.

Antonio Echevarría fue gobernador de Nayarit hasta 2021, cargo al que llegó postulado por la alianza PAN-PRD.

En el mismo paquete de dictámenes, el Pleno del Senado avaló el nombramiento de Tito Rubín y el expresidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Héctor Sánchez López, como consejeros independientes de la CFE.

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad tiene como responsabilidad de definir las políticas, directrices y visión estratégica de esa empresa productiva del Estado.

Además, supervisa los Comités de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, así como Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.

Héctor Sánchez, quien ha sido diputado federal y senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue propuesto por el Ejecutivo para un segundo periodo en ese cargo, mientras que Tito Rubín ocupan esa posición por primera vez.