Senado ratifica a Omar Fayad como embajador de México en Noruega

La noche de este miércoles, el Senado ratificó el nombramiento de Omar Fayad como embajador de México en Noruega.

Pese a que reconoció que no tiene méritos para ser embajador, comisiones del Senado avalaron el nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sea el representante de México ante Noruega.

Durante la comparecencia, donde recibió 17 votos a favor, uno en contra del PRI y la ausencia de los legisladores de oposición, el expriista reconoció que no tiene los méritos para ser embajador de México.

"La verdad, la verdad, yo no considero que tengo méritos para ser embajador, gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público", expuso ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa.

Al responder a la senadora exmorenista y hoy del PRI, Cecilia Sánchez, sobre estudios, experiencia o méritos para ser embajador, dijo que los diplomáticos de carrera, que son técnicos, son fundamentales para la Secretaría de Relaciones Exteriores, "pero una de las partes más importante de la representación es la política y por eso se ha elegido a personajes que tengan experiencia política en el país".