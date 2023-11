Sembrando inclusión y talentos

En el corazón de la colonia Luis Echeverría de Torreón, se alza un bastión de esperanza y aprendizaje: el Centro de Atención Múltiple (CAM) José R. Mijares, turno vespertino. Este no es solo un centro educativo; es un refugio de inclusión y crecimiento para pequeños y jóvenes que buscan no solo conocimiento, sino también un abrazo cálido de aceptación.

El CAM tiene un propósito claro: fomentar la formación óptima para la vida y el trabajo, adaptándose a las necesidades específicas de cada individuo. Desde bebés de apenas 45 días hasta jóvenes de 24 años, este Centro se convierte en el hogar educativo de aquellos que requieren una atención especial.

Los alumnos de esta institución atraviesan niveles que abarcan desde estimulación temprana hasta formación laboral. El CAM se enorgullece de ser un refugio donde cada estudiante encuentra un espacio adaptado a sus necesidades y habilidades.

En el área de Formación laboral, María Guadalupe Saucedo Nava, maestra del taller uno, comparte su experiencia: "El principal reto es con la sociedad, porque pensar que haciéndoles todo van a ser mejores personas, y no. Necesitamos enseñar a nuestros chicos que a donde quiera que vayan, tienen que seguir reglas y van a respetarlas. La sociedad es el limitante para dar continuidad al trabajo que hacemos aquí".

En el taller de Cocina, que está formado por once alumnos, los estudiantes aprenden a preparar alimentos saludables y balanceados. Este año, el taller se vuelve inclusivo al integrar a dos jóvenes hombres, marcando el inicio del primer grupo mixto. Saucedo Nava, con la filosofía de educar primero el alma y luego la mente, guía a los jóvenes en la elaboración de platillos que no solo nutren el cuerpo sino también el espíritu.

En el taller dos, Luis Fernando Mayorga Acosta lidera a 18 alumnos varones en la elaboración de productos de limpieza, fomentando también el reciclaje al recolectar envases en la comunidad. Se abre la puerta a la posibilidad de que alumnas se integren a este taller, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Luis Fernando, al hablar sobre su experiencia, comparte: "Es algo muy bonito trabajar aquí, te llevas experiencias muy buenas, conoces historias de vida de todos y cada uno de tus alumnos, y ahí es donde te das cuenta de que los problemas que tú afrontas no son nada comparados con los que ellos tienen".

Estos talleres no solo han sembrado habilidades, sino también frutos tangibles. Varios alumnos y exalumnos del CAM no solo se han integrado plenamente en la sociedad, sino que también han encontrado empleo, percibiendo un sueldo y demostrando que no hay límites para alcanzar sus metas.

El CAM José R. Mijares se erige como un faro de luz en la Comarca Lagunera, demostrando que el conocimiento y la inclusión son las llaves que abren las puertas a un futuro prometedor para todos.