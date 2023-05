Semar niega totalmente que México sea productor de fentanilo

Al acusar manipulación de un reportaje de medios ingleses sobre supuesta producción de fentanilo en México y que fue presentado en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), rechazó "rotundamente" que México sea productor de fentanilo.

En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el almirante secretario aseguró que el reportaje de presunta producción de fentanilo en Sinaloa es "totalmente sacado de contexto".

El titular de Marina reconoció que se han decomisado pastillas de fentanilo, pues señaló que el Ejército "ha decomisado muchas" pero en las ciudades, "no en los montes".

"El día 2 de este mes, el programa de Ciro Gómez Leyva sacó un video donde un reportaje de dos periodistas inglés de Fourth News y del Sky News. Vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción fentanilo”.

En el video proyectado en el salón Tesorería, se escucha a Ciro Gómez Leyva recordar que el Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el fentanilo se produce en México.

"Una y otra vez en la semana reciente el Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que el fentanilo se produce en México con precursores químicos traídos de China, el Gobierno mexicano lo niega parcialmente", se escucha decir al periodista.

En réplica, el titular de Marina afirmó: "no lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. No negamos que se haya decomisado pastillas de fentanilo, el Ejército ha decomisado muchas, pero en las ciudades, no en los montes. Saquen ustedes sus propias conclusiones".

NO HAY PRUEBAS DE QUE SEA FENTANILO: SEMAR

Al comentar el reportaje, el secretario aseguró que durante la proyección del video no se expone alguna prueba o análisis científico que dictamine que las sustancias son positivas a fentanilo, y si la intención del video era demostrar que es fentanilo debieron justificarlo.

"Este se supone que es el periodista, está ante, según él, unos kilos de fentanilo, no trae guantes. Si fuera fentanilo, pues él lógicamente se tiene que cubrir porque es altamente tóxico y altamente dañino y lo pueden matar.

"Este proceso no es para sacar o secar la pasta del fentanilo, este proceso es para secar la pasta de la metanfetamina o del cristal.

"¿Ustedes creen que esta persona que está manipulando fentanilo no está cubierto? Esta triturando fentanilo en lugar abierto, las partículas vuelan. ¿Ustedes creen que si él sabe que es fentanilo va estar así (sin protección)? ¡Por favor!", expresó.