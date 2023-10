Selena Gomez hace inesperado regreso a los escenarios en concierto de Coldplay

Han pasado varios años desde que Selena Gomez realizó una gira mundial, la última fue con Revival World Tour en 2016, la cual no completó debido a problemas de salud. Desde entonces, aunque ha seguido lanzando música, la artista rara vez se sube a un escenario; sin embargo, la banda Coldplay logró que la exestrella de Disney cante ante miles de fans.

Todo ocurrió en la reciente presentación que realizó el grupo liderado por Chris Martin en California, este fin de semana. .

Martin subió a una de sus fans al escenario para que lo acompañe en el piano, mientras interpretaba la balada Let Somebody Go, tema que se incluye en el álbum Music of the Spheres, y la cual es una colaboración con Selena.

Lo que nadie esperaba, es que cuando llegó el verso de Selena, la artista sorprendió a los miles de asistentes, pues subió al escenario y comenzó a cantar el emotivo tema. Pero eso no fue todo, ya que la protagonista de Only Murders in the Building compartió la tarima no solamente con Chris Martin, sino que también los acompañó H.E.R. quien tocó la guitarra.

Selena compartió en redes una fotografía del "look" que utilizó para cantar con Coldplay, el cual fue muy aplaudido, pues la artista lució un vestido negro ajustado y el cabello suelto.

En redes sociales se puede disfrutar de la presentación de Selena y Coldplay, momento que ha sido muy aplaudido por los fans de la intérprete de Rare, pues desde años los llamados "selenators" esperan que la cantante de 31 años vuelva a hacer una gira mundial.

Cabe señalar que Selena no ha estado ausente de la música, en el 2020 lanzó su tercer álbum solista llamado Rare, el cual incluye el éxito Lose You To Love Me; sin embargo, no salió de gira. Más tarde, en 2021, estrenó su primer EP en español.

A finales del 2022 lanzó el éxito Calm Down junto a Rema, y recién lanzó su tema bailable Single Soon.