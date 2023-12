Selena Gomez estaría saliendo con Benny Blanco: 'me trata mejor que cualquiera'

La cantante Selena Gomez y el productor Benny Blanco estarían confirmando su romance, esto después de que Gomez escribiera misteriosos mensajes sobre el músico.

Desde hace varios días, diversos medios han reportado que Selena Gómez y Benny Blanco se encuentran en una relación amorosa. Ahora, ha sido la propia cantante quien, a través de sus redes sociales, rompió el silencio y confirmó estos rumores.

Todo comenzó cuando en una publicación, la cuenta de noticias PopFaction informó que ambos artistas estaban saliendo, sin embargo, la sorpresa vendría cuando Selena le dio "me gusta" al post.

Posteriormente, las señales de un posible romance tomaron más fuerza después de que la cantante publicara una fotografía donde se le veía abrazada de un misterioso hombre, por lo que muchos intuyeron que se podría tratar del productor de 35 años, Benny Blanco.

Las acciones por parte de Gómez no pararon, ya que, en una publicación del mismo medio, las cuales fueron rescatadas por la revista ELLE, la cantante defendió al músico de los ataques que estaba recibiendo.

En ellos, la actriz comentó lo feliz que estaba y la gran persona que Benny era con ella: ''Él me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta (…) Aún es mejor que nadie con quien haya estado. Hechos", sostuvo.

Cabe destacar que ambos artistas cuentan con una canción en colaboración con J Balvin y Tainy titulada I Can't Get Enough.